Из-за обострения на фронте Турчинов прибыл на Донбасс: появились фото и видео

Сегодня, 10:55

Секретарь СНБО посетил самый горячий участок фронта – крупнейшие бои идут под Горловкой


Фото: rnbo.gov.ua

Фото: rnbo.gov.ua

Фото: rnbo.gov.ua

Фото: rnbo.gov.ua

Фото: rnbo.gov.ua

Фото: rnbo.gov.ua

Фото: rnbo.gov.ua

Фото: rnbo.gov.ua

Обострение на Донбассе в последние недели показало худшую ситуацию с начала года. Боевики стали активно обстреливать не только украинских военных, но и мирные населенные пункты. Об этом сказал во время визита на восток Украины секретарь СНБО Александр Турчинов, где провел совещание с военным руководством и руководителями силовых структур по эффективности противодействия российской агрессии.

"Используются запрещенные Минскими соглашениями артиллерия, танки, реактивные системы залпового огня. Обстрелы украинской территории велись на глубину до 30 километров, в результате чего были уничтожена гражданская инфраструктура, есть погибшие не только среди военных, но и среди мирного населения", – сказал он.

Кроме того он напомнил о сосредоточении российских войск у границ Украины, что якобы свидетельствует "о подготовке российским военно-политическим руководством масштабных провокаций и наступательных действий, которые могут начаться в любое время".

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Также секретарь СНБО побывал на позициях 24-й отдельной механизированной бригады имени Данила Галицкого, которые ведут ожесточенные бои в районе Горловки.

"Наши бойцы не только достойно удержали оборону, но и значительно улучшили свои позиции с целью минимизации потерь среди личного состава и гражданского населения", – подчеркнул Турчинов.

Он отметил улучшение и эффективность применения силового потенциала для защиты нашей страны от агрессии РФ после смены АТО на Операцию объединенных сил.

"Украинские военные готовы к решительному противодействию любым провокациям со стороны российско-оккупационных войск", – подытожил секретарь СНБО.

Напомним, за прошлую неделю боевики понесли большие потери на фронте в противостоянии с ВСУ. Противник еще больше обострил ситуацию – стал бить из "Градов" и бомбит мирных жителей, однако получал адекватный ответ на свои обстрелы.
Турчинов, Донбасс, военные, СНБО, горловка

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Источник:

"Сегодня"

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