Из-за похолодания украинцы заражаются вирусами

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Из-за резкого похолодания в Украине увеличилось количество больных вирусными заболеваниями. В аптеках – в спросе противопростудные средства и иммуномодуляторы. В поликлиниках – очереди. Врачи говорят: если не уберечься, в этом сезоне гриппом могут переболеть до 7 млн. украинцев. Какую же профилактику выбрать от сезонных болезней? Как не простудиться и сэкономить на лекарствах? В этом разбирались корреспонденты "Сегодня".

В одной из столичных аптек журналисты познакомились с киевлянкой Екатериной. Она показала список медикаментов, которые пришла покупать для дочери Милы.

"Для себя наверное, приготовлю чай с лимоном и малиной. А вот ребенку ребенку чая не достаточно. Поэтому спасают все же противовирусные. Ну вот болеем, пришли уже за антибиотиками, осень наступила", – говорит киевлянка Екатерина.

Не угадал с одеждой, проехался в общественном транспорте рядом с больным – вот и получил простуду. В течение сентября термометры показывали от +12 до 0 градусов. В аптеках – очереди.

"Больше всего спросом пользуется то, что облегчает носовое дыхание, капли от насморка, также противовирусные препараты и средства против температуры", – рассказывает провизор Мария Цива-Кравец.

Как уберечься от простуды, знают в киевской семье Михайловых. У них – свои, проверенные методы.

"Вот мы сейчас мелиссу возьмем немного, можно в чайнике заварить, можно свеженький чай, с мятой", – говорит жительница Киева Тереза Михайлова.

Младший сын Иван, рассказывает Тереза, еще несколько дней назад лежал больной дома. Иммунитет укрепляли народными методами. А еще – рационально питались.

"Винегрет домашний, домашняя фасоль, морковка. Бурячок, его нужно есть", – говорит Тереза.

Чтобы не заболеть, медики советуют прежде всего следить за питанием. В сезон холодов добавлять в рацион больше птицы, рыбы, обязательно завтракать, есть овощи, фрукты. Особенно – малину, лимоны и калину. А еще стоит уделить особое внимание кишечнику.

"Иммунитет – это ничто иное, как работа кишечника. У нас практически все люди инвазированы паразитами. Первое, с чего вы должны начать, с подготовки своего кишечника, избавиться от эндопаразитов, пройти курс дегельминтизации", – говорит семейный врач Юрий Зинчук.

На столичных рынках горожане активно запасаются витаминами. Покупают калину, имбирь и полные пакеты лимонов.

"Имбирь, лимон, мед, очень вкусно. В аптеку ходить дороже, однозначно", – рекламируют свои продукты продавцы.

Чтобы рассчитать минимальную стоимость "иммунной" корзины, "Сегодня" покупают минимальный набор полезных продуктов.

Подчсчитываем: лимон, кусочек имбиря, калина и банка малины обошлись в 70 гривен. В аптеке за лекарства от простуды придется выложить 300-500 гривен.

И это – минимальный список: капли от насморка, таблетки, сиропы от кашля, жаропонижающие порошки и дешевые антибиотики.

Ранее мы уже выясняли, как вылечить простуду без вреда для здоровья: советы медика.

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