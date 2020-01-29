Из-за вспышки вируса: МАУ отменила все рейсы в Китай

Авиакомпания собирается эвакуировать туристов, которые отдыхают на курортах Поднебесной

На фоне вспышки в Китае нового типа коронавируса 2019-nCoV, жертвами которого стали более 130 человек, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" отменила все рейсы в эту страну.

В течение недели в КНР отправятся последние два самолета для эвакуации украинских туристов.

Читайте также: Есть ли вакцина от коронавируса: Минздрав дал четкий ответ

Реклама

"В связи с эпидемией коронавируса компания осуществит два рейса в город Санья 30 января и 3 февраля исключительно для вывоза туристов", — заявили в МАУ.

В авиакомпании подчеркнули, что на данный момент все остальные чартерные рейсы были прекращены.

"В город Санья последний рейс был 27 января, а в Пекин рейсы были прекращены еще раньше", — добавили в "Международных авиалиниях Украины".

Дальнейшие решения относительно полетов в Китай компания будет принимать с учетом изменения ситуации с распространением коронавируса.

Ранее украинка, которая уже 6 лет живет в 9-миллионном Чженчжоу вместе с семьей, рассказала сайту "Сегодня" о том, как распространение вируса сказалось на ассортименте продуктов и ценах в аптеках.

Напомним, что о масштабах распространения инфекции по миру, количестве погибших, зараженных и тех, кому удалось вылечиться от болезни, вы можете узнать в специальной онлайн-хронике на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама