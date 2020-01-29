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Из-за вспышки вируса: МАУ отменила все рейсы в Китай

29 января, 12:26

Авиакомпания собирается эвакуировать туристов, которые отдыхают на курортах Поднебесной

На фоне вспышки в Китае нового типа коронавируса 2019-nCoV, жертвами которого стали более 130 человек, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" отменила все рейсы в эту страну.

В течение недели в КНР отправятся последние два самолета для эвакуации украинских туристов.

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"В связи с эпидемией коронавируса компания осуществит два рейса в город Санья 30 января и 3 февраля исключительно для вывоза туристов", — заявили в МАУ.

В авиакомпании подчеркнули, что на данный момент все остальные чартерные рейсы были прекращены.

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"В город Санья последний рейс был 27 января, а в Пекин рейсы были прекращены еще раньше", — добавили в "Международных авиалиниях Украины".

Дальнейшие решения относительно полетов в Китай компания будет принимать с учетом изменения ситуации с распространением коронавируса.

Ранее украинка, которая уже 6 лет живет в 9-миллионном Чженчжоу вместе с семьей, рассказала сайту "Сегодня" о том, как распространение вируса сказалось на ассортименте продуктов и ценах в аптеках.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Китай эпидемия вирус МАУ коронавирус

Источник: ТАСС

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