Из-за вспышки вируса: МАУ отменила все рейсы в Китай

На фоне вспышки в Китае нового типа коронавируса 2019-nCoV, жертвами которого стали более 130 человек, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" отменила все рейсы в эту страну.
В течение недели в КНР отправятся последние два самолета для эвакуации украинских туристов.
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"В связи с эпидемией коронавируса компания осуществит два рейса в город Санья 30 января и 3 февраля исключительно для вывоза туристов", — заявили в МАУ.
В авиакомпании подчеркнули, что на данный момент все остальные чартерные рейсы были прекращены.
"В город Санья последний рейс был 27 января, а в Пекин рейсы были прекращены еще раньше", — добавили в "Международных авиалиниях Украины".
Дальнейшие решения относительно полетов в Китай компания будет принимать с учетом изменения ситуации с распространением коронавируса.
Ранее украинка, которая уже 6 лет живет в 9-миллионном Чженчжоу вместе с семьей, рассказала сайту "Сегодня" о том, как распространение вируса сказалось на ассортименте продуктов и ценах в аптеках.
Напомним, что о масштабах распространения инфекции по миру, количестве погибших, зараженных и тех, кому удалось вылечиться от болезни, вы можете узнать в специальной онлайн-хронике на нашем сайте.
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