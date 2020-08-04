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За нападение на Анастасию Луговую уволят начальника поезда и еще четырех сотрудников

4 августа, 09:48

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Всем проводникам провели дополнительный инструктаж

Проводники поезда Киев – Мариуполь, которые пропустили мужчину, жестоко избившего пассажирку Анастасию Луговую, из-за халатности будут уволены. Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

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"С должностей будут уволены проводник вагона, в котором произошел инцидент, начальник поезда, инструктор поездных бригад, старший мастер вагонного депо резерва проводников и заместитель начальника Мариупольского вагонного депо", – говорится в сообщении.

Кроме того, чтобы не допустить подобного в будущем, "Укрзализныця" дополнительно проинструктировала всех проводников, а также установила жесткий контроль за соблюдением их должностных обязанностей.

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Напомним, в поезде Мариуполь – Киев мужчина жестоко избил женщину и пытался ее изнасиловать . По ее словам, в ту ночь она ехала с ребенком в купе. Анастасия проснулась от сильных ударов по голове. Сначала неизвестный ее жестоко избил, а потом попытался изнасиловать.

Подозреваемым оказался уроженец Запорожья Рудзько Виталий Евгеньевич, 1975 года рождения. Он был трижды судим. В 1996 году – за угон автомобиля, в 1999-м – за хулиганство, в 2008-м – за кражу.

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Укрзализныця избиение проводник Луговая
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