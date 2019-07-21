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Избирательные участки без барьеров: как голосуют люди с инвалидностью

21 июля, 09:29

60 процентов участков удалось оборудовать пандусами


Избирательные участки – без барьеров. Об этом пока только мечтают люди с инвалидностью. Ведь до сих пор не могут просто прийти и проголосовать без посторонней помощи. Например – людям на инвалидных колясках приходится просить кого-то, чтобы их занесли на один или два этажа.

В доме и во дворе многоэтажки, где живет Юлия, довольно удобно всем, кто передвигается на инвалидной коляске. Однако, чем дальше от него – тем экстремальнее.

Экстрим для Юлии, уверяет, и в помещение избирательного участка попасть. Чтобы люди, пользующиеся коляской смогли проголосовать, им нужно физически попасть на избирательный участок. И преодолеть, к примеру, крутые ступени. Без посторонней помощи этого сделать не удастся. 

А это – уже другая Юлия. Но тоже на коляске. Она говорит, что ей очень хочется голосовать именно на участке. Чтобы целый день не сидеть в четырех стенах в ожидании голосования на дому.

Однако, каждый раз, когда  ее вместе с коляской заносят по ступеням на участок, рискует здоровьем.

"Чувствуешь себя роялем, который поднимают на второй этаж. Люди хватаются за колеса, чего делать категорически нельзя, потому что при подъеме коляски колеса опускаются, и ты просто выпадаешь из коляски", – делится она.

Поэтому вместе с единомышленниками они подали иск в суд на ЦИК. Чтобы их права в конце концов учли. Потому что после того, как рассказали о своей проблеме в соцсетях, им начали писать люди со всей страны.

"Сегодня" обратились в ЦИК с запросом, когда в конце концов украинцы с инвалидностью не будут чувствовать дискриминации. Там говорят – вопрос должен решать власть на местах. Однако до сих пор – в некоторых областях – всячески открещиваются от проблемы. 

"Вот я хочу рассказать, как отвечает Хмельницкий городской совет. "На ваше письмо сообщаем, что Хмельницким городским советом проведены проверки, и уточненные сведения мы переслали в реестр избирателей". И это говорит о том, что им, простите, безразлично", – говорит Ирина Ефремова, член Центральной избирательной комиссии.

Однако в ЦИК говорят, прогресс – есть. Равнодушными остаются не все. И уже 60 процентов участков – пандусами оборудовать удалось. Обещают, даже после выборов вопросом будут заниматься.

В планах – изучить опыт развитых стран и проинспектировать наиболее проблемные здания. Однако конечного срока – когда люди с инвалидностью вообще беспрепятственно смогут попасть на избирательные участки – пока не называют.

Напомним, с 1 апреля в Украине вступили в силу новые Государственные строительные нормы, которые касаются инклюзивности. В частности, работодателей обязали оборудовать рабочие места для людей с инвалидностью

Также мы писали о том, что в Харьковской области открыли 5000 вакансий для людей с инвалидностью. В Харьковском центре занятости рассказали о трудоустройстве людей с ограниченными возможностями. Зарплату кандидатам предлагают разную, но конкурентную: швеям, например, обещают платить 10 000 гривен, токарям, слесарям и графическим дизайнерам – по 12 000 гривен, а у программистов зарплата может достигать и 25 000 гривен.

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Тег выборы, видео, ЦИК, инвалиды, голосование, избирательные участки, парламентские выборы, выборы 2019

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