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Избрана глава Высшего антикоррупционного суда

7 мая, 16:11

Новая судебная инстанция получила своего председателя на три года

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Пока сегодня новые судьи Верховной суда принимали присягу, на собрании судей Высшего антикоррупционного суда Украины был избран глава этой новосозданной судебной инстанции.

Так, главу Высшего антикоррупционного суда избирали путем тайного голосования. В итоге с 23 голосами судей председателем ВАКС была избрана Елена Танасевич. Второго кандидата – судью Ольгу Саландяк – поддержали 10 судей.

Это утверждено протоколом и решением собрания судей об избрании главы ВАКС.

Отметим, что еще пять судей не поддержали ни одного из кандидатов. Теперь Таначевич будет главой Высшего антикоррупционного суда три года и не более, чем на срок полномочий судьи.

Напомним, 7 июня 2018 года Верховная Рада Украины во втором чтении одобрила законопроект о Высшем антикоррупционном суде. Одним из главных положений законопроекта, на котором так настаивал Запад, было участие международных экспертов в назначении судей в Антикоррупционный суд.

Высший антикоррупционный суд заработал в Украине с 11 апреля. В тот день президент Петр Порошенко назначил 38 судей Высшего антикоррупционного суда, среди которых оказались и судьи, и ученые, и адвокаты.


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Тег судья, антикоррупционный суд, Танасевич

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Источник:

Интерфакс-Украина

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