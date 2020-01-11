Изменения климата: Украине могут грозить серьезные проблемы

/ Фото: Reuters

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Пожары – не самый вероятный результат изменения климата для Украины . Мы должны готовиться к засухам, снижению уровня воды в реках, поднятию уровня моря.

Об этом идет речь в авторской статье на сайте "Сегодня"

"Ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке подсчитали, что в будущем длительные тепловые волны могут охватывать все крупнейшие продовольственные регионы одновременно. Украина среди наиболее уязвимых стран. Риск роста количества аномально жарких дней уже в 20 раз больше. Это повлияет на урожайность и вообще угрожает продовольственной безопасности не только Украины, но и мира в целом", – говорит Наталья Гозак, исполнительный директор организации "Екодія".

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Территории Украины, которые могут уйти под воду к концу столетия. Источник: ecoaction.org.ua

Из-за затопления могут пострадать юг Херсонской и Одесской областей, а также Крым . Согласно исследованию "Вода близко", проведенноeму экспертами совместно с общественной организацией "Екодія", к концу века может уйти под воду около миллиона гектаров земель. Сюда входит 200 тыс. гектаров с/х земель, 590 населенных пунктов: некоторые из них полностью уйдут под воду. Речь идет, например, о Вилково, Затоке, Лазурном. Под водой окажется 30% Бердянска, 20% Одессы, 11% Евпатории, 9% Николаева. Только из-за подтоплений в Украине могут появиться десятки тысяч климатических беженцев .

"Затопит также экологически опасные объекты, например, 13 свалок и 85 военных полигонов, что приведет к дальнейшему загрязнению почв и вод Мирового океана. Если мы не изменим свою политику и не начнем сокращать выбросы, то надо готовиться к таким изменениям и понимать, чем это чревато", – замечает Наталья Гозак.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за глобального потепления выросло число пожаров в Украине .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Стоит готовиться к худшему: могут ли австралийские пожары повториться в Украине" .

О том, как пожары терзают Австралию, смотрите в сюжете:

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