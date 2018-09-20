Изменения в Конституцию: почему Украине не стоит ждать нового обострения с РФ

Позитивное голосование за внесение изменений в Конституцию минимизирует в будущем политические маневры оппонентов евроатлантического курса Украины.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал политолог Александр Палий.

"Принятие законопроекта о внесении изменении в Конституцию, безусловно, является позитивом, особенно, что касается единодушной поддержки. То есть 321 голос "за" означает, что президент, во-первых, был убедительным, а, во-вторых, ему удалось этот вопрос поставить перед выборами таким образом, что в сложившихся условиях оппонентам очень трудно выступать против. То есть президенту фактически удалось мобилизовать под это решение очень большое количество голосов. Это хорошо еще и по тем соображениям, что законопроект четко фиксирует курс Украины. То есть дальнейшие разговоры об изменении Конституции и так далее и тому подобное будут в будущем натыкаться на прописанные в Основном законе четкие нормы о неизменности движения Украины в ЕС и НАТО. И в целом для оппонентов будет меньше маневров", – подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, не вызовет ли у России острую реакцию и не спровоцирует ли соответствующие действия Кремля исключение из Конституции нормы о базировании на украинской территории Черноморского флота РФ, эксперт отметил: "Россия вообще нашу Конституцию не признает".

"РФ не признает, как Конституцию в целом, так и в части нормы о принадлежности Крыма Украине, и никакого дополнительного обострения взаимоотношений с РФ не будет. Основное обострение отношений Украины и РФ началось в 2014 году", – резюмировал Палий.

Ранее в комментарии сайту "Сегодня" управляющий партнер Национальной антикризисной группы, эксперт Тарас Загородний отмечал, что факт фиксации в Конституции норм о евроатлантическом курсе страны еще не будет означать, что Украина станет членом НАТО и Евросоюза.

Как сообщалось, после позитивного голосования за проект решения народные депутаты 321 голосом согласились отправить документ в Конституционный суд для получения заключения на внесение изменений в Конституцию.

Отметим, согласно процедуре, КСУ должен дать свое заключение по законопроекту и вернуть его в парламент. Окончательное голосование по законопроекту будет проходить уже на следующей сессии Верховной Рады (весна-лето 2019-го). Депутатам для этого нужно будет конституционное количество голосов – не менее 300.

Как мы писали, в тексте президентского законопроекта идет речь всего о пяти изменениях в Конституцию по закреплению европейского и евроатлантического курса Украины, в частности будут изменены три статьи, преамбула и один из пунктов в переходных положениях.

Кроме того, если депутаты поддержат законопроект, то из Конституции будет выброшена норма, разрешающая базирование Черноморского флота РФ в Крыму. Будет запрещена аренда украинских военных баз иностранными войсками.

Напомним, недавно в НАТО отреагировали на планы Киева по Конституции. официальный представитель штаб-квартиры Альянса заверил, что решение Бухарестского саммита о том, что государство в будущем приобретет членство, остается неизменным.