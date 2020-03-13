Изменить мир можешь и ты: чему мы можем научиться у гражданского общества Украины

Украинцы объединились в десятки тысяч общественных организаций, чтобы улучшить жизнь в своей стране

На улицах украинских городов часто можно встретить пожилых людей, продающих личные ценности – кусочки своей жизни, чтобы получить небольшой дополнительный доход, необходимый для покрытия каждодневных бытовых нужд. Это наши бабушки и дедушки, наши учителя, наши соседи, которые не могут прожить на свою небольшую пенсию. Оставаться равнодушным крайне сложно. Многие украинцы готовы помочь старикам, но не знают, как это сделать, либо не имеют достаточно времени, либо надеются, что найдутся другие, которые помогут.

Однако, есть в Украине активные люди, которые начинают помогать пожилым, не считаясь со своим свободным временем, те, кто ставит своей задачей сделать жизнь одиноких стариков лучше и ярче. Со временем такие активисты объединяются в команды единомышленников, создают общественные организации и уже системно работают в сфере, которую они для себя выбрали. Одна из таких команд – это благотворительный фонд "Старенькі".

"У нас изначально не было цели создавать свой благотворительный фонд, мы хотели стать волонтерами именно в организациях, которые заботятся об одиноких "ба" и "де", - вспоминает соучредитель фонда Ирина Бараненко. – Но, поискав в интернете и среди знакомых информацию о социальных проектах, которые бы помогали пожилым людям, мы поняли, что таких в Украине на тот момент не было. Тогда мы и решили: надо действовать... Мы начали с нуля, опираясь только на свой опыт и искреннее желание что-то делать, а не жаловаться".

Благотворительный фонд, созданный пятью украинскими девушками, чтобы сделать старость в Украине счастливее, действует уже шестой год. За это время его участники собрали более 6 тысяч продуктовых пакетов для одиноких пожилых людей, 3 млн грн помощи. Изначально фонд возник в Киеве и помогал пенсионерам нескольких районов, а сейчас опекает пожилых людей также во Львове и Днепре. В дальнейшем Фонд планирует искать единомышленников по всей Украине.

Анна Верещак, Варвара Тертычная, Надин Демидова, Юлия Фитуни, Ирина Бараненко – соосновательницы БФ "Старенькі".

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БФ "Старенькі" – яркий пример того, как активные украинцы умеют брать на себя ответственность и по кирпичикам строить гражданское общество. Этот пример – один из многих. В Украине подобных инициатив становится все больше и больше, ведь существует много различных способов, с помощью которых люди могут добиться позитивных изменений в обществе.

В марте этого года, стартовала новая информационная кампания Европейского Союза "Гражданское общество – это ТЫ" ("Громадянське суспільство – це ТИ"); и очень важно, чтобы она не затерялась на фоне тревожных мировых сообщений, которыми пестрят СМИ. Цель этой кампании – напомнить нам всем о том, что делать добрые дела никогда не рано и не поздно; а также – показать реальные примеры того, что каждый из нас может стать "супергероем" для тех, кто в этом нуждается.

Владислав Никитюк, украинский актер и общественный активист, твердо верит в основной посыл кампании "Изменить мир – можешь и ТЫ" и выступает в качестве ее официального промоутера. Влад надеется, что эта информационная кампания не оставит украинцев равнодушными и подтолкнет к действиям. Влад показывает это на собственном примере, принимая участие в проекте создания аудиокниг для детей с нарушениями зрения "Книги, що говорять".

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Владислав Никитюк – украинский актер, гражданский активист.

"Гражданское общество для меня – это малые и большие дела, которые делают мир вокруг лучше, приветливее, комфортнее для каждого – независимо от статуса, возраста, достатка и возможностей. Это ты и твои друзья, которые не ждут, пока кто-то построит детскую площадку или поможет пожилому человеку; а просто делают это… Это твой однокурсник, который уже сегодня принимает участие в наблюдательном совете района и отстаивает интересы его жителей. Большие изменения начинаются с небольших дел каждого из нас. Поверь, что изменить мир можешь и ТЫ! Присоединяйся к гражданским инициативам или создавай свою! #GOZNAMY", - призывает Владислав.

Насколько сегодня украинцы готовы присоединяться к действующим гражданским инициативам? Как показывает исследование поведения людей во всем мире, проведенное в 2009-2018 годах, 35% украинцев реально помогают незнакомым людям, 18% жертвуют на благотворительность, а 19% имеют опыт работы волонтером.

Хорошей новостью является и рост доверия к гражданскому обществу в последние годы: например, в ходе опроса, проведенного программой ENGAGE в 2018 году, 60% респондентов заявили, что они доверяют объединениям волонтеров, а 45% – общественным организациям.

Истории инициатив "Старенькі" и "Книги, що говорять" являются яркими примерами того, как обычные люди могут влиять на жизнь других, здесь и сейчас, в нашей Украине.

Другие примеры действующих в Украине гражданских инициатив смотрите на странице информационной кампании, а также в социальной сети Facebook.

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