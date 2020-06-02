Изменить судьбу ребенка: программа и портал "Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!" отмечают очередную годовщину

1 июня 2008 года – особое событие в жизни Фонда Рината Ахметова. Тогда, 12 лет назад, стартовала программа "Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!". В рамках программы начал работать одноименный портал. Программа и портал "Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!" изменили жизнь тысяч ребят и стали тем невидимым мостиком, который помогает родителям и детям найти друг друга.

Сегодня здесь размещены истории более 5000 мальчиков и девочек, которые с нетерпением ждут своих родителей и очень хотят быть счастливыми. А для почти 10 000 ребят эта мечта уже стала реальностью благодаря работе Фонда! Ведь для каждого ребенка главное счастье – воспитываться в любящей семье.

"Программа и портал – лидеры национального усыновления. Все годы работы их суть остается неизменной – помочь детям обрести счастье в семье. А также показать, что приемное родительство ответственный, но посильный шаг. Ведь любая система, в которой ребенок растет вне семьи, таит в себе несколько опасностей. Во-первых, дети не получают никакой подготовки ко взрослой жизни. В интернате их обслуживают на бытовом уровне, а потом они не знают, как жить, как приготовить яичницу, откуда берутся деньги и какие профессии есть в этом мире. У них нет элементарных навыков. Это синдром выученной беспомощности, когда кажется, что от тебя ничего не зависит. И одновременно – что тебе все должны. Вторая проблема – отсутствие модели семьи перед глазами. Ведь строить межличностные отношения дети учатся именно на примерах родителей", – говорит менеджер проектов Фонда Оксана Ищук.

Прием ребенка в семью – не только счастье, но одновременно начало долгого и нелегкого пути. Поэтому специалисты программы "Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!" проводят тренинги, консультации, вебинары. Профессионально помогают справиться с проблемами, возникающими в период адаптации, как у "молодых" родителей, так и у ребенка. И найти ответы на самые важные вопросы, возникающие в процессе воспитания.

"Я долго и тесно общаюсь с Фондом, стараюсь присутствовать на всех тренингах программы "Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!", – говорит мама-основательница Детского дома семейного типа Татьяна Савченко из Хмельницкой области. – Я готова тратить свои силы, время, потому что точно знаю: семинары и тренинги Фонда Рината Ахметова – это нечто невероятное! Здесь столько ценной информации, столько сил, вдохновения, понимания меня, моих детей, моей и их жизни".

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Тренер и психолог Любовь Лориашвили работает с Фондом Рината Ахметова более 10 лет. Сегодня вспоминает, как впервые узнала о нем:

"Тогда в обществе еще не было мысли о том, что усыновить ребенка – это нормально. Наоборот, это было табу. Сайт, на котором есть фото в хорошем качестве, регион, что-то написано о ребенке, а со временем еще и видео… Это была революция! Первое время даже я, специалист, "сидела" на сайте программы, рассматривала его и восторгалась. Это была огромная разница между тем, что я видела в личных делах детей. Фонд Рината Ахметова снял табу и стал показывать этих детей, причем показывать очень тактично и осторожно, чтобы не навредить. Это прозвучало очень мощно".

Несмотря на карантин работа программы и портала "Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!" не прекращается ни на минуту. Специалисты рассказывают о жизни во время карантина семей ДДСТ и усыновителей. А опытные психологи делятся советами о том, как лучше выстроить на этот период отношения с детьми, организовать эффективное дистанционное обучение и многое другое. Ведь главная цель – чтобы родители и дети были счастливы.

Работа программы и портала "Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!" изменила отношение в украинском обществе к теме усыновления, благодаря чему все больше детей-сирот попадают в семейные формы воспитания. Благодаря программе и порталу табуированная ранее тема усыновления стала трендом. Аналогов такой программы и портала в Украине нет.

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