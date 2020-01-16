Изморозь и туманы: в Украине прогнозируют резкие перепады температуры

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На Крещение в Украине прогнозируется небольшое похолодание, но до тех пор в стране будет преимущественно теплая погода.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Над нами завтра – антициклон Dirk, который снова и снова проводит у нас сухую метеорепетицию, а вот дожди, снега и ветра – это уже зона ответственности циклона Heike, который принесет непогоду в Западную Европу", – отметила она.

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На завтрашний день, 17 января, эксперт прогнозирует сухую погоду в большинстве областей Украины, а также туманы и местами изморозь. Температура воздуха в Украине ближайшей ночью от 0 до -5 градусов, а днем – от ​​0 до +5.

В Киеве в этот день также будет сухо, ночью – от 0 до -2 мороза, днем ​​от +2 до +4.

"Голодная кутья и Крещение, 18-19 января, будут отмечены небольшим похолоданием, да и то преимущественно в ночные часы. Первые осадки появятся в конце следующих выходных, с 24-го января", – прогнозирует Диденко.

Напомним, в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

Кроме того, новости "Сегодня" разбирались в тонкостях климатических процессов и возможном влиянии планет Солнечной системы на жару и холод, а также осадки и ясные дни в Украине. Какая погода ждет украинцев в течение 2020 года, читайте на нашем сайте.

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