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Изнасилование в Кагарлыке: Аваков отчитался в Раде о выводах

5 июня, 11:24

Денис Беспалов Денис Беспалов

То, что произошло в Кагарлыке, недопустимо и требует жесткой реакции, заявил министр

После "полицейского" изнасилования в Кагарлыке в каждом участке полиции будет запущена система онлайн-контроля Сustody Records. Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил во время выступления в Верховной Раде.

"Среди нас есть герои, трудяги и, к сожалению, те, кто нарушает закон. В каждой полиции мира встречаются негативные резонансные события, но принципиально важно как система МВД реагирует на эти события. В отделении полиции Кагарлык произошел позорный инцидент, когда полицейские применили пытки, нанесли побои и изнасиловали женщину", - сказал министр.

По словам Авакова, то, что произошло в Кагарлыке, недопустимо и требует жесткой реакции.

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"Мы мгновенно отреагировали и сделали существенные выводы о недостатках в работе инспекции по личному составу Нацполиции", - сказал глава МВД.

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Как сообщил министр, совместного с комитетом Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности было принято решение о введении дополнительных функций инспекции по личному составу Нацполиции:

  • во всех подразделениях полиции будет введена система "Custody Records", то есть полная видео фиксация следственных действий;
  • будет полностью пересмотрен кадровый состав инспекции по личному составу, в состав инспекции будут привлечены работники с опытом работы в оперативных подразделениях;
  • будет повышена заработная плата и материально-техническое обеспечение инспекции: автомобили для проверок, средства фиксации нарушений (бодикамеры и т.п.);
  • будет предоставлено право проверять любые подразделения, службы, отдельных работников во время несения службы, в любое время суток;
  • при профессиональном отборе кандидатов на службу в полицию будет проводиться дополнительное психологическое обследование по новейшим методикам по выявлению скрытых признаков агрессивности и агрессивности поведения.

Также Аваков заявил, что события в Кагарлыке отличаются от Врадиевки, так как этот случай полиция не пытается скрыть.

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Отметим, что служба внутренней безопасности Нацполиции задержала двоих полицейских Кагарлыкского отдела полиции. Перед этим в местную больницу обратилась женщина 1994 года рождения с сообщением об избиении и изнасиловании. Предварительная проверка подтвердила причастность к этому преступлению полицейских.

Позже суд избрал меру пресечения подозреваемым в виде содержания под стражей без права выйти под залог.

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МВД Арсен Аваков Кагарлык

Источник: Украинская правда

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