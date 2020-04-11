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Изобретение лекарства от COVID-19: Украина готова присоединиться к испытаниям ВОЗ

11 апреля, 13:57

Татьяна Очеретяна

Уже определены координаторы проекта со стороны министерства

В Министерстве здравоохранения Украины готовы присоединиться к глобальным клиническим испытаниям "Солидарность" Всемирной организации здравоохранения, чтобы найти лекарство от коронавируса. Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил на встрече с главой ВОЗ в Украине Ярно Хабихтом, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Украина заинтересована в том, чтобы присоединиться к глобальным клиническим испытаниям "Солидарность", направленным на то, чтобы найти лекарство от заболевания, вызванного новым коронавирусом. Мы готовы изучить технические и технологические возможности присоединения к испытаниям и уже определили координаторов этого проекта со стороны министерства. Также нам интересны и другие направления взаимодействия, в частности, по увеличению количества проведенных тестов на выявление COVID-19", – подчеркнул Степанов.

По словам министра здравоохранения, в условиях пандемии коронавируса между Украиной и ВОЗ существует немало направлений сотрудничества: от оказания гуманитарной помощи до экспертных консультаций, проведения телемостов и обмена алгоритмами лечения.

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"Нам важно развивать сотрудничество, чтобы совместными усилиями победить коронавирус. А уже потом, когда пандемия закончится, вместе работать для улучшения украинской системы здравоохранения", – резюмировал Степанов.

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Напомним, в Нью-Йорке уже начали тестировать разработанное американскими учеными лекарство от коронавируса. Этот препарат – сочетание антибиотика и лекарства против малярии.

Кроме того, медики в Гонконге приступают к клиническим испытаниям экспериментального препарата Remdesivir, который считается потенциально эффективным в борьбе с коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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