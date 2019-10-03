Израильская медицина победила алкоголизм и наркоманию

Интернациональный коллектив специалистов, людей которые посвятили себя лечению алкоголизма и наркомании, сегодня открывают двери и для украинцев

Не секрет, что достижения и профессионализм израильских специалистов ценятся далеко за пределами самой страны. Многие новшества и методики лечения были разработаны здесь. И вот вновь очередная победа, в этот раз над такими страшными недугами как наркомания и алкоголизм.

Реабилитационный центр "Phoenix" вывел лечение алкоголизма и наркомании на новый уровень. Благодаря разработанной реабилитационным центром "Phoenix" инновационной системе, которая основывается на симбиозе зарекомендовавшей себя программы "12 шагов" и созданного в этой клинике механизма анализа и глубокой, комплексной проработке первопричин деструктивного поведения, приведшего к употреблению, детальной работы над стереотипами мышления и внедрению на уровне автоматических действий новых поведенческих паттернов, вывели лечение этих болезней на новый уровень. Все это удалось разработать и воплотить в эффективную систему благодаря самым последним достижениям израильских и американских психиатров-наркологов.

Наш опыт и результаты

Сегодня, благодаря качеству и результативности лечения, клиника "Phoenix" занимает лидирующие позиции в мире.

Многие, кто уже отчаялся найти выход, смогли изменить свою жизнь. Интернациональный коллектив специалистов, людей которые посвятили себя лечению алкоголизма и наркомании, сегодня открывают двери и для украинцев. До этого работа велась только на территории США и Израиля. Инициативная группа работников, состоящая из наших земляков, сделала это возможным. Был проделан огромный труд по поиску фондов и спонсоров, чтобы сделать приемлемую цену для тех, кто нуждается в помощи, ведь хорошие специалисты в Израиле – довольно дорогая составляющая лечения.

На сегодняшний день более 3500 тысяч и уже 80 человек из Украины прошли реабилитационный процесс и изменили свою жизнь, и это только начало. Небольшая цифра, но за ней стоит много человеческих судеб, которые удалось изменить.

Мнение Ярона Авишара – эксперта в социальной психологии и работе с зависимыми

Ярон Авишар (социальный психолог центра "Phoenix"):

"В рамках лечения наркомании и алкоголизма, понимая всю глубину проблемы, мы ставим своей целью выпустить из нашего центра не просто человека, который может какое-то время не употреблять те или иные вещества. Это довольно легко достижимый результат. Ведь абстинентный синдром (похмелье, ломка) даже тяжелый – можно преодолеть в течение от одной до трех недель. Психологическая тяга к наркотикам и алкоголю проходит через какое-то время. В основном посредством нахождения в не употребляющем окружении.

Уже на первом периоде жизни без употребления исчезает большинство атрибутов из прошлого образа человека и перед близкими предстает посвежевший и более здраво рассуждающий человек. И к сожалению, мы наблюдаем немало семей, кто с радостью готовы поверить, часто уже не в первый раз, что проблема решена и можно начинать жизнь с чистого листа. Как результат – довольно быстро приходят разочарование, очередной виток боли, страха и приступов безнадежности. Проблема намного глубже своего симптома — употребления. И с уходом самого симптома проблема еще никак не решена!

В мире не существует волшебной таблетки от этих болезней и процесс выздоровления – это кропотливая, ежедневная работа специалистов на протяжение 3-6 месяцев".

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