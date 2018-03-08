Изучение IT в школе: почему украинские выпускники не умеют пользоваться Excel

Часто от работодателей можно услышать, что вчерашний студент имеет пробелы в компьютерной грамотности.

"Когда я попросила подчиненных составить документ в Excel, одна сотрудница сказала, что не все отредактировала в образце, потому что не умеет, а вторая попросила разрешить ей сделать табличку в Word", — говорит директор киевской фирмы, занимающейся продажами, Елена Богун.

Иногда пометка в резюме "уверенный пользователь ПК" означает, что соискатель умеет набирать текст, имеет аккаунты в соцсетях, ну и может запустить свою любимую игру на компьютере. В то же время многие не знают элементарного, того, что должны узнать еще на школьной скамье: офисных программ, программ по поиску и проверке информации и т. д. "Сегодня" узнала, чему учат школьников на уроках информатики и чего не хватает в современных обучающих программах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как правильно описать образование в резюме: пять приемов

"Физики" и "лирики": кому пойдет на пользу

Мнения учителей и некоторых родителей по поводу программ по информатике разделились.

"На уроках мы начинаем изучение предмета с элементарных понятий об информации, способах ее представления, алгоритмизации, изучения офисных программ (Word, Еxcel, PowerPoint, Access, Publisher), умения работать с онлайн-сервисами (GoogleDocs, электронная почта, чаты, блоги и т. д.), решения компетентностных задач, работы с графическими редакторами, изучения принципов работы ПК и т. д., — поясняет учитель информатики киевской школы Юлия Белова. — В современном об­ществе невозможно представить себя без этих знаний. И я бы сказала, что лишнего в программе нет".

К тому же дети создают проекты на выбранную тему и ищут для этого изображения, видео, тексты, графику.

Некоторые же родители считают, что школьникам приходится заниматься тем, что им никогда не пригодится и это отбивает желание ходить в школу.

"Моя дочь "прячется" от информатики и даже идет на хитрости, так ей неинтересно и тяжело. Зачем ее загружать и "портить" оценки, если она пойдет в гуманитарный вуз? Не все хотят быть айтишниками", — рассказывает мать одиннадцатиклассницы из ОШ № 23 (Киев) Людмила Стеценко.

Методику преподавания программирования большинство учителей хвалят.

"МОН решило, что такие знания и умения полезны всем. Доля программирования на сегодняшний день в каждом классе — примерно 40% от всего учебного материала. Этого достаточно, чтобы научиться писать элементарные программы (например, калькулятор). Чудесно для развития логического мышления! Но проводить уроки тяжело из-за отсутствия у школьников знаний по математике и некоторым другим предметам. Дети, например, не могут вспомнить формулу площади круга. Это элементарные математические знания, а учащиеся по 15 минут в интернете ее ищут", — говорит киевский учитель информатики Татьяна Соловьева.

Кроме того, многие преподаватели сетуют на несогласованность программ между разными дисциплинами, что в результате сводится к тому, что эти знания в ущерб программе надо давать на информатике.

"Например, в программировании 5-го класса необходимо знать, что такое система координат. А по математике они этого еще не проходили", — говорит Татьяна Соловьева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Финляндия выделит Украине 50 миллионов евро на энергетику и образование

Знания для работы и безопасность

Есть учителя, которые не совсем согласны с распределением уроков: по их мнению, часть времени, посвященную изучению строения и функций ПК, можно было бы отвести на что-то более полезное.

"Целый урок на изучение мышки — слишком много. Да и языки программирования (Pascal, Basic, С, С++ или С#) я бы оставила только для профильных классов или школ. Вместо этого можно было бы добавить урок по безопасности — в программе рассматриваются только антивирусы", — говорит учитель информатики из Киева Дарья Настенко.

По ее мнению, отдельно стоило бы поднять вопрос о кибербуллинге.

"В классе была ситуация, когда ученики анонимно создали группу в соцсетях, в которой выкладывали всякий "компромат" на одноклассников. Так можно не только затравить, но и довести до суицида "соседа по парте"! Здесь в комплексе с психологами необходимо рассказывать, как реагировать на ту или иную провокацию и к кому обратиться за помощью", — считает Дарья.

Из полезных навыков, которые недооценены, — знание пакета Microsoft Office.

"Знания Excel, Word, PowerPoint и т. д. всегда могут пригодиться. Сейчас люди в бизнесе готовы платить, чтобы им сделали хорошую презентацию. На мировых микростоках они продаются на уровне с фотографиями — я находила по $112", — подчеркивает учитель.

Информатика с психологией. Фото: Г. Салай

Научить грамотно искать и снимать

Грамотный поиск информации — золотой навык, которому, по мнению учителей, преподавателей и работодателей, должны обучать еще в школе. Но и с этим у школьников и даже выпускников вузов, где информатика не профильный предмет, большой пробел.

"Ученики всерьез верят в то, что в "Википедии" можно почерпнуть все знания. Они не умеют правильно задавать критерии поиска. Например, не знают, что с помощью оператора lang можно задать язык поиска документов (ru, uk и т. д). Или если нужно найти кэшированную страницу, то у Google, например, есть свои серверы ("caсhe:" — и все готово") и т. д.", — объясняет Дарья Настенко.

Если говорить о соцсетях и заработке в них, то многие учителя не сторонники такого обучения.

"Сейчас многие школьники хотят зарабатывать в интернете, считая это легкими деньгами. Но SMM, на мой взгляд, — навык не для школы. Необходимо понимание, как работает реклама в соцсетях, что такое ЦА и тому подобное. Этому нужно учиться, но не в школе", — считает куратор киевского центра развития с углубленной информатикой Алла Самусенко.

А вот работа с видео, по мнению преподавателей, детям полезна: в будущем — это как минимум семейные видео, а как максимум — работа.