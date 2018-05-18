Пришло время отпусков: когда лучше брать и как не потерять деньги

Три четверти украинцев планируют отпуска именно летом. Но за неделю отдыха – теряют большую часть заработка. От 300 до тысяч гривен, в зависимости от зарплаты.

Тех, кто берет все дни отпуска сразу, в Украине – не более 15%, говорят аналитики. Еще 80% украинцев – разбивают отдых на части. Остальные – откладывают "на потом". Правда, и отдохнуть больше и заработать на этом – не удастся.

Стоимость одного дня отпуска рассчитывают от суммарного дохода за год и количества рабочих дней, минус 11 праздничных. К примеру если зарплата 5000 гривен – это 169 гривен 50 копеек. Тогда как обычный рабочий день стоит – 227 гривен.

Поэтому, если отдыхать 7 дней, а заявление написать только на 5 будних – в сумме за месяц получим на 300 гривен меньше, чем обычно.

Если же отдых на 9 дней, то есть захватить четыре выходных, то отпускные будут 1521 гривен. Вместе с отработанными днями за месяц получим на 380 гривен больше (5 380 гривен).

Учитывайте и месяц, в котором берете в отпуск – чем больше рабочих дней, тем больше сумма отпускных.

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