Известные рестораторы определили лучшую крафтовую водку

Был отмечен оригинальный мягкий вкус водки, а также легкость ее пития

Путем слепой дегустации эксперты выбрали отечественный бренд "Первак", сообщают "Факты". Известные украинские рестораторы особенно отметили оригинальный мягкий вкус водки, а также легкость ее пития.

Производители лучшей крафтовой водки рассказывают, что первый прообраз "Первака" появился еще во времена наших предков – казаков, которые с помощью дистилляционного аппарата перегнали первый крепкий напиток. Современный "Первак" создан по старинным уникальным рецептурам, которые из поколения в поколение передавались в украинских семьях.

Уникальная система перегонки делает вкус водки мягкой, а ароматные спирты придают оригинальный вкус – именно так и создается настоящая домашняя "горилка".

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Производители утверждают, что особенность бренда "Первак" в его крафтовости – в основе водки только авторские рецептуры и лучшие компоненты в составе. Каждая водка в коллекции "Первак" имеет свой оригинальный, неповторимый вкус, а уникальный дизайн бутылки еще раз подчеркивает преимущества ее содержимого. "Первак" придется по вкусу любителям настоящих крафтовых напитков.

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