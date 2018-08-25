Известные земляки: украинцы покоряют Голливуд, собираются на Марс и работают в Google

Среди наших земляков есть известные на весь мир изобретатели и кинозвезды

Украинцы производят и разрабатывают технологии будущего, среди наших земляков есть известные на весь мир изобретатели и кинозвезды. О наших таланты уже давно знают за рубежом. В США – украинцы покоряют Голливуд, Кремниевую Долину, и участвуют в космической миссии, которая готовится колонизировать Марс.

С украинцами, о которых говорят в мире и которыми гордится Украина, познакомилась Анна Решетняк.

Это Аллея звезд в Голливуде. Здесь имеют свою награду только лучшие из лучших. Вот – звезда легендарного режиссера Стивена Спилберга. Кстати, его семья родом из Одессы. Там же, у Черного моря жила и прабабушка актера Сильвестра Сталлоне.

Украинцы активно покоряют Голливудские холмы. Весь Лос-Анджелес – в афишах нового фильма. Одну из главных ролей сыграла 20-летняя киевлянка. В фильме "Шпион, который меня бросил" – она жестокая воровка. В жизни – улыбающаяся голубоглазая блондинка. Иванна Сахно уже 3 года работает в Голливуде. В последнем фильме снялась вместе с землячкой, бывшей жительницей Черновцов – мировой звездой Милой Кунис.

"Наш режиссер Сюзанна отправила мне и Миле имейл – фотографии борща, потому что они отметили, что две украинки будут работать у них в фильме", – рассказывает Иванна.

Чтобы покорить Америку – Иванна не просто овладела английским, а тренировалась, пока не заговорила с местным акцентом. Однако родного языка не забывает. Интересуется событиями на Родине.

"Я стараюсь как можно больше рассказывать людям об Украине. Здесь нельзя много услышать информации, например, об Олеге Сенцове – не очень много людей об этом знают", – признается девушка.

Одна из самых желанных наград в Голливуде – премия "Золотой Глобус". Несколько лет назад ее получил фильм "Марсианин" о колонизации Красной планеты. И уже скоро фильм-фантастика превратится в реальность. И колонизировать Марс по-настоящему полетит украинец.

Сергей Якимов для колонизации Марса разбирается не хуже героя Мэта Дэймона – и как картофель там вырастить, и как борщ там приготовить.

"Свекла, фасоль, картошка – это, я думаю, будет не проблема. Мэтт Дэймон уже вырастил ее там. Лук, капуста и наверное какую-то тушенку с собой можно будет взять. Потому что со свиньей будут проблемы – если живую везти туда", – рассказывает кандидат на колонизацию Марса Сергей Якимов.

Сергей постоянно шутит. Говорит, без чувства юмора на Марсе – как и здесь – никуда. Он единственный украинец, которого выбрали из 200 000 кандидатов. Прошел медицинское обследование, теоретическую подготовку, работал с психологом. Ведь если полетит на Марс – обратно на Землю уже не вернется.

"Я не расцениваю билет в один конец, как смерть. Для меня это просто возможность принять участие в том, чтоб привести человечество к светлого будущему", – признается парень.

Финальный отбор будет уже через год – и в полет на Марс окончательно выберут 24 участника. Лететь запланировали в 2035 году.

Космос покорять украинцы только готовятся. А вот на Земле уже активно разрабатывают технологии будущего.

Игорь уже 15 лет работает в одной из самых известных компаний мира. Говорит, среди коллег – соотечественников много. Гордится этим.

"В каждом умном человеке есть умный украинец. Люди, Которые сейчас составляют костяк в группе поиска – многие из них пришли из университета из Киева, и я знаю многих других людей – из Харькова и из других городов", – говорит инженер-разработчик компании Google Игорь Кривоконь.

Любомиру Романкиву 87 лет. Это он изобрел микроскопические магнитные головки, которые записывают и считывают информацию с компьютеров. Любой современный ноутбук имеет как минимум 7 его разработок. В зал мировой славы Романкива включили вместе со Стивом Джобсом – основателем компании Эппл.

"Мои коллеги говорили – если бы не Романков – Стив Джобс никогда бы не был в зале славы. Потому что в действительности Стив Джобс принял первые диски, которые мы выпускали с моими головками! И он не мог бы был сделать того малого компьютера, не будь тех малых дисков!" – признается изобретатель Любомир Романкив.

Уже почти 70 лет Любомир Романков живет в США. Но до сих пор не забыл языка и считает себя украинцем.

"Мне ни Америка, ни Канада не такие родные, как Украина. И как я говорю о стране – я горд, что я украинец и я горд, что я могу что-то сделать для мира, как украинец", – признается Романкив.

Напомним, инженер из Харькова решил обойти "Теслу".