Известный немецкий хирург вместе с украинскими специалистами из клиники "Добробут" провел операцию, которую ранее в Украине не делали

8 июня в клинике МС "Добробут" прошел уникальный мастер-класс – профессор Андреас Нефф провел две операции, которые в Украине пока никто не делает

Профессор Андреас Нефф в МС Добробут.

Имя профессора Андреаса Неффа хорошо известно в медицинских кругах – он один из лучших хирургов, специализирующихся в челюстно-лицевой хирургии. Заведует отделением челюстно-лицевой хирургии в Университетской клинике Марбурга (Германия).

Известный доктор принял приглашение МС "Добробут" и Национального медицинского университета и приехал в Киев, чтобы поделиться своим опытом в области щадящей хирургии при патологии височно-нижнечелюстного сустава.

Щадящая (малоинвазивная) хирургия в такой сложной как анатомически, так и косметически, области у нас пока не делается – в Украине нет специалистов с необходимыми навыками. Преимущества такой операции в том, что она не оставляет после себя рубцов, так как делается не через разрезы, а через небольшие проколы.

Для профессора подготовили медицинские истории пациентов, которым отказали во многих клиниках не только в Украине, но и за рубежом. Из них он выбрал два сложных случая. Операция проводилась командой хирургов высочайшего класса: проф. А. Нефф (Германия), проф. А. Копчак (Украина, директор Стоматологического медицинского центра НМУ имени А. А. Богомольца, врач-консультант МС "Добробут") и канд. мед. наук Ю. Чепурной (Украина, эксперт направления челюстно-лицевой хирургии МС "Добробут"). Из операционной велась прямая трансляция в режиме онлайн. Неоценимую возможность наблюдать за работой профессионалов имели не только сотрудники "Добробута", но и специалисты со всей Украины, был даже слушатель из Польши.

Центр хирургии МС "Добробут".

Профессор Андреас Нефф не скрывал, что он приятно удивлен высоким уровнем клиники, оборудования и квалификацией специалистов: "Я был действительно впечатлен, увидев, насколько превосходное в клинике оборудование. Здесь есть все, что нужно, для проведения эндоскопии – все инновационное и высокого качества. Мне бы и самому хотелось иметь в моей клинике оборудование такого высокого класса! Так что у вас есть все, чтобы выполнять подобные операции самостоятельно".

Врач-оториноларинголог, руководитель направления хирургии головы и шеи МС "Добробут" Юлия Владимировна Шуклина поделилась своими впечатлениями от знакомства с именитым доктором:

"В клинике Добробут выполняется весь спектр хирургических вмешательств различной степени сложности. Но в то же время медицина – это отрасль, где ты не можешь остановиться, нужно постоянно развиваться и осваивать новое. Поэтому мы сотрудничаем со многими ведущими европейскими клиниками, чтобы наши сотрудники имели возможность получать неоценимый опыт.

Профессор Нефф выполняет уникальные операции – такие операции во всей Европе делают всего лишь три человека. И один из них – причем лучший – приехал рассказать об этих операциях нам.

Когда имеешь возможность пригласить такого специалиста, и ему не стыдно показать наши стены, наше оборудование, провести его по нашим коридорам – это много значит. Как и присутствовать на операции вместе с такой мировой величиной. Если сравнивать с общепонятным – то это как сфотографироваться с Мадонной или получить мяч из рук Роналдо.

Чтобы вы понимали, лист ожидания на операцию у профессора Неффа составляет не менее 10 месяцев. И он нашел возможность в свои выходные уделить нам время. После такого мастер-класса мы планируем начать выполнять челюстно-лицевые артроскопические операции у себя в клинике".

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