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Известный украинский адвокат подал иск к КНР на миллиарды гривен из-за распостранения коронавируса

7 мая, 09:07

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По мнению адвоката, пандемия COVID-19 является прямым результатом грубых злоупотреблений и обмана

Известный украинский адвокат, общественный деятель Дмитрий Касьяненко направил в суд исковое заявление против Китайской Народной Республики в связи с тем, что пандемия COVID-19 является прямым результатом грубых злоупотреблений и обмана, совершенных властями КНР, а также всех государств, которые, получив сведения о возможном распространении эпидемии опасной болезни, считали целесообразным скрывать и преуменьшать реальные масштабы ее распространения, причинившее вред гражданам Украины и бюджетe Украины на миллиарды гривен.

По мнению адвоката, противоправные действия руководства КНР привели к инфицированию и смерти сотен тысяч людей по всему миру, поскольку те стремились минимизировать последствия, участвуя в прикрытии и введении в заблуждение общественных связей, приказывая уменьшить ценность исследований и отказавшись от сотрудничества с мировым сообществом, что сопровождалось нарушением международных стандартов здравоохранения. Этим заявлениям адвокат поделился на своей странице в facebook.

Иск в полном объеме можно найти по ссылке.

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