Население Украины катастрофически сократится: ученые назвали причину

К 2100 году в стране может остаться лишь 17,5 млн человек, считают американские исследователи

Население Украины, которое, согласно данным Госслужбы статистики, и так стремительно сокращается, может к концу столетия уменьшиться в 2,5 раза.

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Об этом свидетельствует исследование Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Университета штата Вашингтон, которое было опубликовано в медицинском издании The Lancet 15 июля.

Авторы прогнозируют, что к 2100 году количество жителей Земли вырастет на один миллиард – с нынешних 7,8 млрд до 8,8 млрд, что гораздо меньше предыдущих оценок. При этом пика население планеты достигнет к 2064 году (9,7 млрд), после чего начнет постепенно спадать.

Ученые объясняют это падением коэффициента рождаемости (КР) в 183 из 195 стран мира, в том числе и в Украине. Чтобы население планеты поддерживало свою численность, КР должен быть не менее 2,1. Сейчас в мире этот показатель находится на уровне 2,37, но, по прогнозу IHME, к концу века он опустится до 1,66.

В Украине же он может снизиться с нынешних 1,4 (в 2017 году) до 1,32. В связи с этим население нашей страны рискует сократиться с 42 млн (по данным Госстата) до 17,55 млн человек.

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Также авторы исследования прогнозируют, что к началу XXII века Китай утратит статус самой населенной страны – численность жителей Поднебесной снизится с 1,4 млрд до 731 млн человек. Его обгонят Нигерия, население которой вырастет до 800 млн, и Индия с 1 млрд.

Напомним, что в январе украинское правительство опубликовало результаты электронной переписи населения, согласно которой в Украине проживает 37 млн человек.

Автор такой инициативы, теперь уже экс-министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, назвал три фактора, которые влияют на сокращение численности населения страны.

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