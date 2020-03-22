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К борьбе с коронавирусом в Украине привлекут студентов-медиков

22 марта, 14:39

Татьяна Очеретяна

Будут задействовать студентов 5-х и 6-х курсов, а также интернов

К борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Украине будут привлечены студенты-медики. Об этом заявил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщается на сайте Минздрава.

"Минздрав Украины призвал к сотрудничеству подчиненные учебные заведения высшего медицинского образования. Мы будем привлекать, в частности, интернов, которые сейчас находятся на заочном цикле обучения, а также студентов 5-х и 6-х курсов. Призываем студентов связаться с ответственными лицами в медицинских университетах, выйти и помочь медикам на местах спасать жизни украинцев", – сказал заместитель министра здравоохранения Ляшко.

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Минздрав также обратился в Государственную службу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей с просьбой дать специалистов эпидемиологического профиля в эпидимиологические бригады на базе лабораторных центров Минздрава.

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Напомним, мы писали, что улицы украинских городов во время карантина будут патрулировать военнослужащие ВСУ.

Согласно последней информации, в Украине зафиксировано 47 случаев инфицирования вирусом COVID-19. Из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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