К эвакуации украинских школьников, пострадавших в ДТП в Беларуси, могут привлечь авиацию ГСЧС

Сегодня, 22:44

Медицинская авиация ГСЧС Украины готова оказать помощь пострадавшим в Беларуси детям


Для эвакуации детей, которые пострадали в ходе ДТП в Беларуси, могут отправить медицинскую авиацию Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил в Twitter.

"Связался с послом в Беларуси относительно ситуации с нашими детьми. Медицинская авиация ГСЧС начеку. При необходимости, дети получат всю необходимую помощь", – написал премьер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования юным футболистам, которые пострадали в результате аварии в Беларуси, и их семьям. Об этом глава государства написал в своем Twitter.

"Искренние соболезнования юным футболистам украинской сборной и их семьям, пострадавшим в результате ДТП в Беларуси. Поручил дипломатам и медикам оказать всю необходимую помощь", – написал президент.

Как сообщалось, в результате ДТП в Беларуси на трассе "Каменец – Шерешево Свислочь", в которое попала юношеская футбольная командапогиб 12-летний ребенок- гражданин Украины

Ранее в МИД Украины подтвердил информацию о шестерых пострадавших в ДТП в Беларуси детях, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.
ДТП, видео, дети, авиация, Беларусь, помощь, Гройсман, ГСЧС

Вы сейчас просматриваете новость "К эвакуации украинских школьников, пострадавших в ДТП в Беларуси, могут привлечь авиацию ГСЧС ". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

gaibrest.by

Белорусские медики прооперировали одного из пострадавших в ДТП

Сегодня, 22:07

После стабилизации состояния он переведен в Брестскую областную больницу

Украина

gaibrest.by

Появились новые подробности трагического ДТП с украинскими детьми в Беларуси

Сегодня, 21:23

В трагическом ДТП в Беларуси погиб мальчик из Сум  
Загрузка...

Другие страны

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

ДТП автобуса с украинской футбольной командой в Беларуси: Порошенко выразил соболезнования пострадавшим

Сегодня, 18:15

Президент поручил дипломатам и медикам оказать необходимую помощь пострадавшим

Украина

Фото: gaibrest.by

ДТП с детьми в Беларуси: появились подробности

Сегодня, 16:40

В результате ДТП, погиб ребенок 2005 года рождения. Во время движения авто он находился на переднем сидении

Украина

Фото:mfa.gov.ua

В МИД уточнили информацию о состоянии детей после ДТП в Беларуси

Сегодня, 15:40

Двое пострадавших детей находятся в тяжелом состоянии

Украина

Фото: gaibrest.by

Украинские футболисты попали в ДТП в Беларуси: один ребенок погиб, шестеро ранены

Сегодня, 14:32

У пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы, один из детей подключен к аппарату искусственного дыхания
Загрузка...