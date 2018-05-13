К эвакуации украинских школьников, пострадавших в ДТП в Беларуси, могут привлечь авиацию ГСЧС

Для эвакуации детей, которые пострадали в ходе ДТП в Беларуси, могут отправить медицинскую авиацию Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил в Twitter.

"Связался с послом в Беларуси относительно ситуации с нашими детьми. Медицинская авиация ГСЧС начеку. При необходимости, дети получат всю необходимую помощь", – написал премьер.

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Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования юным футболистам, которые пострадали в результате аварии в Беларуси, и их семьям. Об этом глава государства написал в своем Twitter.

"Искренние соболезнования юным футболистам украинской сборной и их семьям, пострадавшим в результате ДТП в Беларуси. Поручил дипломатам и медикам оказать всю необходимую помощь", – написал президент.

Как сообщалось, в результате ДТП в Беларуси на трассе "Каменец – Шерешево Свислочь", в которое попала юношеская футбольная команда, погиб 12-летний ребенок- гражданин Украины.

Ранее в МИД Украины подтвердил информацию о шестерых пострадавших в ДТП в Беларуси детях, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.