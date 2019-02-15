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К гадалке – не ходи: в Украине активизировались "магические" мошенники

Сегодня, 08:12

Аферисты стараются установить с жертвами эмоциональный контакт

К гадалке – не ходи: в Украине активизировались "магические" мошенники Украина Аферисты стараются установить с жертвами эмоциональный контакт

В Украине активизировались аферистки, которые предлагают провести ритуал на обогащение. К примеру, в Хмельницкой области гадалки выманили у женщины почти 100 тысяч гривен. Последняя громкая история произошла в Одессе. Потерпевшая даже не заметила, как мошенница присвоила все ее деньги. Гадалка назвалась ясновидящей и напугала женщину проклятьем.

"Я должна была дать ей монетку, в которую и выйдет моя порча. …. Но потом оказалось, что под эту монетку надо подложить самую крупную купюру, а сверху еще две драгоценные вещи", – вспоминает потерпевшая на своей странице в Facebook.

Главная цель аферисток – наладить контакт с жертвой. Для этого они подходят как можно ближе и смотрят прямо в глаза.

"Подходят с левой стороны, берут левую руку как правило легко, отпускают, потом снова берут, потом снова отпускают. То есть подходят с эмоциональной стороны, активируют эмоциональное полушарие мозга. Когда оно активировано, логическое восприятие снижается", – поясняет специалист по НЛП и гипнозу, психолог Данил Протас.

В определенный момент жертву уверяют, что судьбу можно изменить к лучшему. За деньги. 

Съемочная группа "Сегодня" решила провести эксперимент и пригласила актрису Юлию, которая исполнила роль гадалки и попробовала перехватить прохожих классическим способом – обещанием сказать нечто важное. Как показал эксперимент в нескольких локациях, найти потенциальную жертву гадалкам все же непросто. Люди, возможно, уже наученные горьким опытом, не верят первому встречному и в основном не теряют бдительности. 

Напомним, ранее мы писали о том, как в Тернополе "ясновидящая" получила от наивных клиентов миллион гривен. Женщина называла себя Анна Мария и предлагала людям помощь в разрешении семейных вопросов, избавлении от бедности и одиночества, а также предлагала привлечь успех и удачу, исцелить тяжелые болезни и избавить от алкоголизма – как при личном приеме, так и по фотографии.

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Тег мошенники, аферисты, гадалка, гадалки

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