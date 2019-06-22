К годовщине начала Второй мировой войны: как первые бомбы падали на мирный Киев

Для киевлян война началась со взрывов в Святошино, Жулянах и на заводе "Большевик". Немецкие летчики бросали на мирный город бомбы и снимали это страшное кино

Фашисты на подлете к Киеву. Оператор снимает, как немецкие бомбардировщики готовятся забрасывать бомбами украинскую столицу. Фото: Музей истории Киева.

Сегодня исполняется 78 лет со дня, когда фашистская Германия напала на Советский Союз. 22 июня первые бомбы упали на мирный Киев. Столицу бомбили самолеты 4-го воздушного флота Люфтваффе. Кинооператор снимал процесс бомбежки "Объекта №12" (так они обозначили Киев) на кинопленку.

В то время в Германии выпускался пропагандистский киножурнал "Немецкое еженедельное обозрение". Он в обязательном порядке демонстрировался во всех кинотеатрах перед просмотром художественных фильмов. В первый день войны, когда бомбили Киев, оператор журнала находился в кабине немецкого бомбардировщика и выполнял спецзадание — снимал налет. А уже 25 июня кадры с падающими на Киев бомбами смотрели во всех кинотеатрах Германии.

"Это уникальные кадры, начало войны. На них мы видим приветливого мужчину — пилота одного из бомбардировщиков. А также штурмана, который рассматривает карту города, чтобы точно сбросить бомбы. Всего в первом налете на Киев принимало участие 19 самолетов Heinkel He 111, — рассказывает "Сегодня" Анатолий Збанацкий, заведующий отделом "Киев в период новейшей истории" Музея истории Киева. — Многие ошибочно полагают, что Киев бомбили в четыре утра, как поется в известной песне. Но это не так. Киев бомбили с 7:05 до 7:15, что зафиксировано в журнале 35-й авиационной истребительной дивизии, которая защищала город".

Немцы сбросили на столицу 90 фугасных и зажигательных бомб. На кинопленке видны следы от взрывов недалеко от нового стадиона (теперь НСК "Олимпийский"). Открыть спортивную арену собирались именно 22 июня 1941 года. Пилоты пытались разбомбить мост через Днепр и ангары военного аэродрома "Киев" в Жулянах (гражданский тогда находился в Броварах). Падали первые бомбы на военные объекты в Святошино, на Подоле и Воздухофлотском шоссе. Атаке подвергся и завод "Большевик". Ходили слухи, что в первый же день войны над Аскольдовой могилой был сбит немецкий самолет, а летчика, который спасся на парашюте, киевляне поймали и привели в штаб КОВО — Киевского особого военного округа — на улицу Банковую, 11.

При первой бомбежке Киева погибло до 200 человек. Среди погибших — рабочие завода "Большевик": одна из бомб угодила в чугунолитейный цех... На следующий день работники завода несли на Лукьяновское кладбище 17 гробов. В минуту молчания, к удивлению собравшейся публики, крышка одного из гробов вдруг отодвинулась... Рабочий ожил! Люди в шоке кинулись к несостоявшемуся покойнику. Им оказался литейщик Иван Махиня. Выяснилось, что мужчину тяжело контузило, а коллеги по неопытности приняли его за убитого. Киевляне еще долго говорили об этом случае.













Хлеб-соль, конфеты и "легкая смерть" стариков

Сообщение о начале войны (речь Молотова) прозвучало по радио только в 12:00, через 8 часов после начала боевых действий на границе. До этого Киев жил слухами. Многие киевляне думали, что взрывы по городу — это военные учения. Только какие-то очень страшные, с кровью и разрушениями...

"Никакая это не учебная тревога. Это война! Вот мы ехали поездом через Пост-Волынский, так там с самолетов бомбы бросали. Я сама видела, как они взрывались, а потом на носилках солдаты несли раненых и убитых, — вспоминал слова торговок киевлянин Виктор Карпенюк, которому тогда было 14 лет. — Киевляне ринулись к магазинам — скупали все. Как ошпаренные, они гоняли по улицам с сумками. Цены на рынках в первые дни не поднялись, оставаясь такими же, как в мирное время. Многие штурмовали сберкассы, забирая свои сбережения, но вскоре выдача денег была остановлена. Только под вечер в городе стало на удивление тихо. Казалось, что все куда-то попрятались от страха".

Самое страшное было впереди. Началась мобилизация — 200 тысяч киевлян с 23 июня ушли в действующую армию. 29 июня началась эвакуация киевских заводов, фабрик, вузов, госучреждений — 325 тысяч киевлян отправились в глубокий тыл. 11 июля немцы вплотную подошли к городу и с этого числа началась оборона столицы. Удивительно, но даже тогда в Киеве исправно работал транспорт. Театры и кинотеатры не отменили своей работы ни 22, ни 23, ни даже 30 июня! Ровно в 20:00 везде начинались спектакли! В театре имени Франко шли спектакли приехавшего на гастроли Московского театра сатиры. Жители города смеялись на спектаклях "Слуга двух господ" и "Мелкие козыри". В Русской драме смотрели "Дворянское гнездо". В Еврейском шел "Дер лец" и "Гость с того света". Советские идеологи даже за неделю до оккупации города немцами заверяли горожан на митинге, что большевики никогда не покинут Киев и он будет советским. К 1 сентября начали готовить к открытию киевские школы, обещали возобновить работу цирка!

"Киев немцы взяли 19 сентября. Я помню их, едущих на мотоциклах. Наш сосед с улицы Байковой встречал их с хлебом-солью. Немцы угощали детей конфетами. Это уже позже начался ад — взрывы, пожар на Крещатике, расстрелы в Бабьем яру. По городу были развешаны плакаты, гласящие: "Большая Германия ждет вас!". Первый эшелон с киевлянами уехал туда добровольно. Это уже потом люди поняли, что там не конфетами кормят", — вспоминает Виктор Карпенюк. Труднее всего было одиноким старикам 70—80 лет, которые остались одни. Доведенные до отчаяния, без еды и воды многие выходили на улицу после комендантского часа, чтобы быть расстрелянными немецкими патрулями. Это называлось "легкая смерть".











Самоходка у Оперного и марш пленных немцев

В прифронтовой Киев привезли трофейную штурмовую самоходную пушку с крестами на боку. Она была очень мощной, имела небольшие габариты и была оборудована отличной оптикой. При ее помощи немцы уничтожили много советских танков.

"В июле 1941 года две такие пушки захватили возле Виты-Почтовой. Их выставили возле Оперного театра на Владимирской, чтобы поднять боевой дух населения. А потом уже с советским экипажем их бросили на оборону Киева", — рассказывают в Музее истории Киева.

Также возле Оперного находился и немецкий самолет Junkers Ju 88. Он по ошибке приземлился на советской территории. Экипаж попал в плен, а практически целый самолет привезли в Киев. Власти использовали его в качестве пропаганды. Мол, враг и не такой уже страшный... А уже после освобождения Киева по нему демонстративно провели несколько тысяч военнопленных немцев. Измученные войной киевляне по-разному реагировали на них. Кто-то бросал им кусок хлеба из жалости. Кто-то с ненавистью плевал в след, а кто-то просто показывал фигу в лицо. Кстати, пленные немцы поднимали из руин Дарницу, применяя свои навыки в строительстве жилых домов, и даже укладывали новый асфальт на Крещатике.







Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что историки до сих пор считают погибших, чьи жизни составили страшную цену победы во Второй мировой войне. Советские власти долго скрывали настоящие цифры человеческих потерь.

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