К команде "Медиа Группы Украина" присоединился Тигран Мартиросян

Еженедельно по пятницам праймовый выпуск новостей «Сегодня» в 19:00 на общенациональном телеканале «Украина» Тигран будет завершать актуальным интервью

Реклама

Уже 17 января в эфире телеканалов "Украина" и "Украина 24" появится первый эфирный проект с известным журналистом и ведущим Тиграном Мартиросяном.

Еженедельно по пятницам праймовый выпуск новостей "Сегодня" в 19:00 на общенациональном телеканале "Украина" Тигран будет завершать актуальным интервью, которое затем будет продолжаться на новом информационном телеканале "Украина 24". Гостем первой программы станет председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

Тигран Мартиросян, журналист и ведущий:

"Меня впечатляет драйв, с которым команда "Украина 24" и менеджмент медиа группы запускают новый информационный телеканал. Мне интересно стартовать в МГУ с эксперимента. И такое начало дает мне уверенность, что вместе у нас получится переизобрести информационное вещание в Украине".

Юрий Сугак, директор дирекции информационного вещания "Медиа Группы Украина":

"Украина 24" не просто собирает звездную команду, мы создаем информационную платформу, где зрители смогут узнать обо всех важных событиях в Украине и мире и получить ответы на интересующие их вопросы от людей, которые действительно формируют актуальную общественно-политическую повестку дня".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама