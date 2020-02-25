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К команде "Медиа Группы Украина" присоединился Василий Голованов

25 февраля, 09:55

Василий будет отвечать за создание линейки политического прайма на телеканале «Украина 24»

К команде профессионалов "Медиа Группы Украина" присоединился Василий Голованов в качестве советника директора медиахолдинга Евгения Бондаренко.

На новой должности Василий будет отвечать за создание линейки политического прайма на информационном телеканале "Украина 24".

До прихода в "Медиа Группу Украина" Василий Голованов три года работал на телеканале News One, где был автором и ведущим программ – "Большой вечер", "Украинский формат", "Противостояние". С апреля 2018 года был генеральным продюсером News One.

Василий Голованов:

В тренде
К команде "Медиа Группы Украина" присоединился Василий Голованов

"Главное, что для меня важно в предложении "Медиа Группы Украина", – это масштабность задач, которые нужно реализовать. Здесь и сейчас создается главный информационный канал страны, на котором должен быть представлен весь спектр политических сил. Мой опыт позволяет мне быть уверенным, что эфиры политических программ "Украина 24" будут привлекать как самых ярких спикеров, так и широкую неравнодушную аудиторию".

Евгений Бондаренко:

"У нас, действительно, большие амбиции и планы. Для их реализации нужна лучшая команда медиаменеджеров, журналистов и ведущих, которую мы планомерно собираем. В ближайшее время мы расскажем о запуске новых программ и шоу на телеканале "Украина 24".

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