К концу года миротворцы могут зайти на Донбасс: эксперт разъяснил ситуацию

Введение миссии ООН на Донбасс может произойти к концу этого года, а решение по этому вопросу должно быть принято до 1 июля Совбезом ООН. Об этом рассказал в эфире телеканала "112 Украина" военный эксперт Олег Стариков.

"По документам, которые есть у ООН, операция по поддержанию мира начинается с того, когда начинается стабилизация конфликтной ситуации после прекращения огня. Сегодня по решению трехсторонней контактной группы должно быть прекращение огня. Оно не произошло", – сказал он.

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Также он указал на последовательность в последнее время событий, которые говорят о подготовке к введению миротворческой миссии на восток Украины.

"Есть логика событий. Позавчера (спецпредставитель США по Украине) Курт Волкер сказал, что ОРДЛО нужно ликвидировать. Сейчас наше высшее военно-политической руководство и верховный главнокомандующий подает документы в Верховную Раду и закон о нацбезопасности. Позавчера было принято и подписано положение о силах специальной операции. То есть это подготовка имплементации всех законов для того, чтобы, когда будет принято решение Совбезом о миротворческой миссии, чтобы Украина была готова", – рассказал Стариков.

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Эксперт отметил, что уже начали проводиться первоначальные консультации по миссии ООН и решение может быть принято до 1 июля.

"Потом техническая оценка на месте в том числе и смета – уже говорят 33 тысячи (миротворцев – ред.), 1,5 млрд долларов. (дальше) Идет резолюция, назначение старших начальников. По моему анализу обстановки, которая есть, я так думаю, что с учетом того, что бюджет ООН утверждается с 1 июля, то до 1 июля должны быть проведены какие-то решения Совбеза. И к концу года передовые группы могут зайти на Донбасс", – добавил Стариков.

Недавно спецпредставитель США по Украине Курт Волкер назвал страны, которые лучше всего подойдут для отправки миротворцев на Донбасс. По словам американского дипломата, это должны быть страны с должным военным потенциалом, имеющие опыт в миротворчестве и не являющиеся членами НАТО.