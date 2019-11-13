К Международному дню слепых: истории украинцев, которые вдохновляют (видео)

По статистике только один из 13 незрячих имеет работу в Украине

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Жизнь сквозь сплошную завесу или. вообще, на ощупь. В Украине более сорока тысяч человек, почти ничего не видят. Зарабатывать им на кусок хлеба крайне трудно. А чтобы дело было по душе – и мечтать не решаются. К Международному дню слепых новости "Сегодня" нашли украинцев, чей пример действительно вдохновляет.

Юрий работает звукорежиссером. А когда-то был литейщиком. Пока не понял, что мечтает о творческой профессии. Несмотря на то, что с рождения почти не видит – мечты не изменил. Усвоил компьютерную грамотность и разобрался в программах для редактирования звукозаписи. Кроме желаемого дела, устроился еще и системным администратором.

"Я многое уже знаю визуально, где они находятся, и мне на многие вещи уже не надо обращать внимание. Тем более, настройки программы помогает найти свои комбинации клавиш", – отмечает Юрий Пархоменко – звукорежиссер, системный администратор.

А Василий и этого не видит. Ориентируется на ощупь. Впрочем, своим примером ломает стереотипы сколько себя помнит. Он заслуженный мастер спорта по триатлону среди паралимпийцев. Открыл собственный массажный салон, в котором работают незрячие.

"Когда человек не видит, появляется такая картина под пальцами. У нас это называется здоровьем на кончиках пальцев. Когда человек делает массаж и не видит, то если он правильно все делает, то он более глубже проникает в мышцу человека", – отмечает Василий Закревский – массажист реабилитолог, спортсмен.

Василий делает в том числе и реабилитационные массажи, поэтому среди клиентов много ветеранов АТО. Планирует создать сеть таких салонов по всей стране.

"Днепропетровск, Харьков и Львов – в ближайшее время буду стараться, чтоб там также была такая возможность для слабовидящих, которые могли себя проявить как специалисты в области массажа", – делится планами Василий.

Впрочем большинство незрячих в Украине только мечтают получить работу. По статистике общества слепых, в столице трудоустроен каждый третий незрячий, а в стране это лишь каждый тринадцатый.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как группа незрячих из Львовской области покорила Говерлу и побила новый рекорд. В конце маршрута Национальный реестр рекордов вручил участникам сертификат и подтвердил новый установленный рекорд.

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