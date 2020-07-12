Українська
$ 26,93
30,54
  1. Последние новости Украины

К ослаблению карантина не готовы семь областей: новые данные Минздрава

12 июля, 14:33

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Закарпатская область не соответствует двум показателям

В Украине по состоянию на 12 июля семь областей не готовы к ослаблению противоэпидемических мер. Об этом свидетельствуют обнародованные Министерством здравоохранения показатели для ослабления карантина.

Реклама

Так, в Закарпатской области превышает норму показатель загруженности коек – 59,64% при допустимом показателе менее 50%. Также там выше нормы процент выявления инфицирования коронавирусом – 15,28% при установленном уровне 11%.

Этот же показатель превышает норму в Волынской (19,41%) и Ровенской (12,79%) областях.

В Винницкой и Тернопольской областях превышен показатель динамики заболевания – 22,4% и 14,63% соответственно (должно быть меньше 10%).

В Донецкой и Черниговской областях недостаточный уровень тестирования на COVID-19.

В тренде
На выходных жара, но с погодой повезет не всем: где ждать сильных ливней
Реклама

Напомним, ранее в Кабмине разработали новый план борьбы с нарушителями карантина . Тогда решили, что особое внимание необходимо уделить выполнению карантинных мероприятий заведениями общественного питания.

Кроме того, в Украине зафиксировали рекорд по выздоровевшим от COVID-19 .

Также смотрите в сюжете "Сегодня", безопасно ли сейчас в ресторанах:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин Украина коронавирус

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Вакарчук после ухода из Рады поехал на фронт: фото с передовой
Вакарчук после ухода из Рады поехал на фронт: фото с передовойПолитика
Получение водительских прав хотят упростить: что изменится
Получение водительских прав хотят упростить: что изменитсяАвто
В Украине испытали новейший отечественный беспилотник: фото
В Украине испытали новейший отечественный беспилотник: фотоУкраина
В России ответили на иск Нидерландов в международный суд из-за сбитого
В России ответили на иск Нидерландов в международный суд из-за сбитого "Боинга"Россия
Есть ли в государственном бюджете лишних 300 000 000 гривен?!
Есть ли в государственном бюджете лишних 300 000 000 гривен?!Украина
Долгая дорога к морю: на трассах юга Украины выстроились километровые пробки (видео)
Долгая дорога к морю: на трассах юга Украины выстроились километровые пробки (видео)Украина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять