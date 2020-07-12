К ослаблению карантина не готовы семь областей: новые данные Минздрава

В Украине по состоянию на 12 июля семь областей не готовы к ослаблению противоэпидемических мер. Об этом свидетельствуют обнародованные Министерством здравоохранения показатели для ослабления карантина.

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Так, в Закарпатской области превышает норму показатель загруженности коек – 59,64% при допустимом показателе менее 50%. Также там выше нормы процент выявления инфицирования коронавирусом – 15,28% при установленном уровне 11%.

Этот же показатель превышает норму в Волынской (19,41%) и Ровенской (12,79%) областях.

В Винницкой и Тернопольской областях превышен показатель динамики заболевания – 22,4% и 14,63% соответственно (должно быть меньше 10%).

В Донецкой и Черниговской областях недостаточный уровень тестирования на COVID-19.

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Напомним, ранее в Кабмине разработали новый план борьбы с нарушителями карантина . Тогда решили, что особое внимание необходимо уделить выполнению карантинных мероприятий заведениями общественного питания.

Кроме того, в Украине зафиксировали рекорд по выздоровевшим от COVID-19 .

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