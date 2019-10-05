К юбилею Нацуниверситета имени Тараса Шевченко: чем жили украинские студенты сто лет назад

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Поступление: только для мужчин

Сто лет назад в университетах учились только мужчины. Киевский университет Святого Владимира заработал в 1834 году (а был открыт царским указом годом ранее) и стал вторым в Украине, после Харьковского (открыт в 1805 году). Но еще восемь лет студенты учились в тесных особняках на Печерске. А в 1843 году учащиеся переехали в новое здание в стиле классицизм на улице Владимирской. Его построили по проекту выдающегося зодчего Винченцо Беретти. Студенты в то время делились на две категории — своекоштные (аналог современной контрактной системы обучения) и казеннокоштные (за бюджетные средства). Для поступления в высшую школу необходимо было написать прошение на имя ректора и сдать сложные экзамены.

Поступление, как и сейчас, проходило летом. А с сентября студенты приступали к обучению. Учащиеся не из Киева должны были иметь свидетельство, в котором подтверждалось, что они обучаются в университете. Иначе у них могли бы быть проблемы с полицией. Долгое время в университет была закрыта дорога женатым студентам. Руководство учебного заведения считало, что студент не сможет вполне обеспечить семью и женитьба будет мешать учебному процессу. И лишь в начале ХХ века правила поступления изменили и для них. Для получения разрешения на учебу нужно было подать письменное прошение на имя ректора. Для женщин высшее образование стало доступным лишь после радикальных реформ 1860-х годов. Они учились на так называемых Высших женских курсах, которые появились в Киеве на 44 года позже, чем университет, — в 1878 году.

Расписание: прогулы и шестидневка

Грызть гранит науки в те времена было непросто. Учебная неделя длилась с понедельника по субботу. Занятия начинались в 8:00, а заканчивались после 15:00. Перед началом лекций православные студенты посещали церковь, а католики — костел. Оба храма находились в Красном корпусе. Если сейчас посещение пар в университете не обязательно, то в начале ХХ века прогулы строго запрещались, но студенты умудрялись обхитрить руководство.

"Посещение было обязательно и регистрировалось, но до такой степени примитивно, что обмануть инспектора не стоило ни малейшего труда. Каждому студенту полагался особый номер на вешалке, который и вписывался в студенческий билет. Каждый день, в определенный час, дежурный субинспектор с помощниками обходила шинельные и осматривала фуражки на колышках. Колышек без фуражки свидетельствовал о преступном отношении студента к учебным обязанностям. Инспектор записывала номер и вела таким образом учет студенческой работы… Блюстителей порядка не смущало то обстоятельство, что иной раз фуражки почти все налицо, а в аудиториях в общей сложности нет и сотни слушателей", — писал в своих воспоминаниях юрист Дмитрий Заславский.

Интересно, но многие предметы, преподаваемые в те времена, преподаются до сих пор. Например, на историческом факультете читают историю славян, церкви и латынь. Увы, из-за агрессивной царской политики историю Украины отдельным предметом тогда не читали, но многие профессора воспитывали у студентов любовь к родному краю. К таким относились Владимир Антонович и многие другие.

После занятий. Студенты и преподаватели юрфака в парке

Кнут и пряник: стипендии и карцер

Стипендию в те времена получало всего 10% учащихся. Сумма помощи была небольшая (около 300 рублей), и ее не хватало на обеспечение всех потребностей молодежи. Из-за этого многие старались по возможности трудоустроится. Кто-то подрабатывал в университетской типографии или библиотеке, кто-то трудился на общественных работах: подметали улицы и убирали парки. За такую работу студенты получали скромное жалованье. В конце XIX века в университете существовало 90 частных стипендий и 39 государственных для будущих врачей и педагогов. Именные стипендии выдавали видные чиновники, дворяне и знаменитые промышленные магнаты. Часть денег вносили военные, преподаватели и бывшие выпускники университета. Часто стипендии выдавали по завещанию какого-нибудь выдающегося человека или в память о нем от его родственников.

За удачные научные труды студентов награждали малыми и большими серебряными и золотыми медалями за научные труды и открытия. К примеру, в 1890 году 24-летний студент IV курса историко-филологического факультета Михаил Грушевский выпустил собственную монографию "Очерк истории киевской земли от Ярослава до конца XIV века", за которую получил большую золотую медаль! Легко представить, как ему могли завидовать другие студенты, которые вместо медалей получали несколько суток ареста! Дело в том, что тем учащимся, кто буйствовал и пьянствовал, полагалось строгое наказание — карцер. Настоящий, как в тюрьме. Он находился на верхнем этаже главного корпуса университета. Немало студентов прошло это испытание!

Существовало два вида карцерных наказаний — строгое и мягкое. При строгом — учащийся питался лишь хлебом и водой и к учебе не допускался. При мягком — студент мог посещать пары и полноценно питаться. Заключение было недлительным — один или три дня, иногда неделю. Но даже после такого строгого наказания можно было задуматься, стоить ли устраивать драки и пьянствовать. Наказанный студент должен вести себя в карцере скромно и прилично, исполняя все требования дежурного служителя инспекции. В карцере все были равны — и богатые студенты, и дети преподавателей, и самые бедные.

"Карцер — это настоящий кнейп студентов по субботам. Ни в одном месте не собиралось столько студентов самых разнообразных сословий, сколько в этом приюте виновных: были тут и богачи, и бедняки, князья и простые бурши, медики и юристы", — воспоминал студент тех лет Трифонов.

Многие после наказания вели себя прилежно и не буйствовали. Так что нынешние студенты могут радоваться. Таких жестоких наказаний для них сейчас нет.

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Форма: строгие мундиры и шпаги

Студенческая форма сто лет назад была обязательной и очень напоминала солдатскую, ведь вся страна тогда жила в постоянных войнах. Внешний вид одежды часто менялся. С основания университета и до 1863 года форма почти полностью повторяла военный мундир. Но благодаря реформам Александра II этот вид одежды был отменен. Однако Александр III после убийства отца решил свернуть все преобразования и начал со студентов, так как считал их носителями антицарских убеждений и боялся их революционного настроя. Согласно учебному уставу 1885 года, форма в виде мундира была возвращена. Студенты носили форму из темно-зеленого сукна, застегивающегося на девять желтых металлических пуговиц с изображением на них двуглавого орла. Воротник шился из темно-синего сукна с двумя петлицами из золотого галуна (лента) на воротнике и обшлагах с двумя желтыми металлическими пуговицами на каждом рукаве. Студенты побогаче подшивали мундир белым сукном, из-за чего их прозвали "белоподкладчиками". При мундире — шпага, которая носилась на левой стороне. Благодаря форме любого студента можно было легко узнать на улице и в случае его плохого поведения сообщить об этом полицейским.

Студенты: танцы и недоедание

Многие киевские студенты проживали в самом красном корпусе, а обеспеченные снимали квартиры в домах возле университета. Другие снимали комнаты совместно и проживали в "Новом строении" (район, который простирался от главного корпуса вниз к нынешней станции метро "Лыбедская"). Выпускник тех лет Чижевский вспоминал быт:

"Студентами были образованы целые колонии в ближайшем расстоянии от университета. Они для экономии бюджета селились по два-три человека в одной комнатушке, а обедали в студенческой столовой или у квартирных хозяев. Другие же бедняки жили на окраинах города, где и квартиры подешевле, и стол недорог. Те же из них, которые жили поближе к университету, "харчевались" в студенческой столовой и жили одним блюдом в день, чередуясь их разнообразием, то в "немецкой" кухмистерской близ университета или довольствовались одним чаем с колбасой и трехкопеечной булкой".

Учащиеся часто болели из-за расстройств желудка и постоянных простуд, не всем была доступна дорогостоящая теплая одежда. Но студент на то и студент, чтобы находить время для развлечений. Опытные старшекурсники проводили "посвящение" для новичков. Они собирались на хмельные застолья (иногда по триста человек!). Первокурсники напивались так, что после похмелья отказывались от спиртного на долгие годы. К слову, эта традиция жива до сих пор.

Особенно студенты любили танцы. В то время они были важным атрибутом светского церемониала. Нередко шустрые студенты на балах могли перетанцевать какого-нибудь генерала или статского советника. В моде тех лет — вальс и мазурка.

Библиотека. Здесь днями и ночами трудился Михаил Грушевский

Бурную студенческую жизнь высмеивали карикатуристы. Художник Владимир Кадулин создал серию открыток-карикатур "Типы студентов". Кстати, его самого отчислили из университета за "постоянное непосещение". На многочисленных рисунках видим украинца в вышиванке, юристов с книгами, за которыми гонится жандарм, и рассеянного математика. Но среди студентов встречались серьезные люди. Ученый Михаил Грушевский не любил вспоминать студенческие годы. В своей автобиографии он называл период обучения "грустным". Возможно, из-за того, что тратил все время на учебу. Среди своих однокурсников он отличился лучшим дипломом, который сохранился до наших дней. Именно благодаря упорному труду уже в студенческие годы Грушевский стал отцом украинской истории.

Автор благодарит за помощь в подготовке материала аспиранта КНУ имени Тараса Шевченко Тараса Самчука, директора музея истории университета Людмилу Круглову и Государственную архивную службу Украины.

Напомним, ранее новости "Сегодня" выясняли, сколько стоит жилье около главных вузов страны. Далеко не все высшие учебные заведения могут обеспечить своих студентов общежитиями, да и условия там все же оставляют желать лучшего.

Также совсем недавно во Львове из-за "минирований" вузов эвакуировали тысячи студентов. Занятия были сорваны в Национальном университете "Львовская политехника", Университете имени Франко и Академии сухопутных войск.

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