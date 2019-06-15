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К Зеленскому – в шортах: в Администрации президента упростили правила визитов

15 июня, 12:36

Член "Слуги народа" рассказал о либерализации правила для посетителей и работников на Банковой

Фото: AFP

Очень скоро в Администрации президента Украины либерализуют правила для посетителей, сообщил украинский предприниматель и "номер 4" в списке партии "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью "Радио Свободе".

"В администрацию уже можно (приходить в шортах). Меня не пускали. Говорят: дресс-код. Я говорю: кто дресс-код утвердил? Они говорят: не знаем. Я нашел коменданта. Говорю: а почему дресс-код, почему можно в шортах? И нашли документы. Поменяли документы. Сейчас можно", – сказал Арахамия.

Кроме того, теперь, чтобы попасть в администрацию с ноутбуком, не надо будет специальное разрешение – соответствующую норму также упростили.

Информацию о том, что в документы, регламентирующие внешний вид сотрудников и посетителей и касающийся посещения с ноутбуком, будут внесены изменения, подтвердила о ответственная за Департамент информационной политики АП Ирина Победоносцева.

Напомним, что новый хозяин на Банковой решил открыть ее для посетителей – вход в администрацию теперь открыт, к тому же никаких документов для прохода предоставлять больше не нужно.


Кроме того, сообщалось, что Владимир Зеленский вообще хочет переместить свою администрацию из центра Киева. Поэтому сейчас рассматриваются различные варианты новой локации.

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Тег ноутбук, Зеленский, правила, дресс-код, банковая, администрация президента, Арахамия

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