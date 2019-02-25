Споры о контракте и отмена концертов в России: что нужно знать о скандале вокруг MARUV

Украинская участница "Евровидения-2019" потеряла право представлять нашу страну на конкурсе

Фото: instagram.com/maruvofficial.

Споры о контракте и отмена концертов в России: что нужно знать о скандале вокруг MARUV //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/3ff/0cc/5c73ff0cc605e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/3ff/0cc/5c73ff0cc605e.jpg 2019-02-25T18:47:00+02:00 Украина Украинская участница "Евровидения-2019" потеряла право представлять нашу страну на конкурсе

Продолжается скандал с певицей MARUV (псевдоним Анны Корсун), которая победила в финале украинского национального отбора на 64-й по счету конкурс конкурс песни "Евровидение", который пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Все подробности – в специальном материале сайта "Сегодня".

Дело государственной важности

Околополитический скандал на финальном отборе 23 февраля начался с того, финалисты Нацотбора на "Евровидение 2019" ANNA MARIA ушли от ответа на вопрос "чей Крым?". За пару дней до финала конкурса участницы группы Анна и Мария Опанасюк дали интервью телеведущему Роману Скрыпину, который спросил у девушек в прямом эфире канала ATR, чей Крым, а также ведет ли Россия войну с Украиной. Анна и Мария Опанасюк не смогли дать четкий ответ в течение всего интервью, используя общие фразы. В результате телеведущий Роман Скрипин заявил девушкам, что те "держат его за идиота". Видео интервью моментально разлетелось по соцсетям. Вот что, написал, к примеру, министр культуры Евгений Нищук:

В финале национального отбора дуэт ANNA MARIA получил минимальный 1 балл от жюри и всего 2 бала от зрителей. Большинство же проголосовало за певицу MARUV, которая в итоге и одержала победу в национальном отборе по сумме баллов (5 из 6 от жюри и 6 от зрителей) – всего в голосовании приняло участие 160 тыс человек.

Но тут оказалось, что ситуация с MARUV не менее скандальная: певица регулярно выступает на российской сцене. Отметим, об этом стало известно еще во время полуфинала – тогда сама MARUV заявила, что, выступая в России, несет слушателям мир.

Мало того: она еще и частый гость на российском ТВ – в частности, принимала участие в передаче "Вечерний Ургант" и выступала на сцене Comedy Сlub. Например, на 6 апреля 2019 года у певицы запланирован первый сольный концерт в Москве в концертном зале "Известия Hall". Самый дешевый билет стоит 1 500 рублей (порядка 600 грн).

Кроме этого, оказалось, что владельцем прав на песню "Siren Song", с которой певица планирует представить Украину на "Евровидении-2019", является российская компания Warner Music Russia. Как предположили журналисты "Телеканала 24", который и отыскали информацию о правообладателе на сайте Apple Music, все лицензионные платежи от исполнения песни пойдут в российский бюджет.

Официальная реакция не заставила себя ждать, причем на самом высоком уровне. Первым отозвался вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко.

"К сожалению, нацотбор на "Евровидение-2019" УЖЕ стал часть гибридной войны России против Украины. В результате участия в отборе артистов, которые гастролируют на территории государства-агрессора или не признают территориальной целостности Украины. Потому, чтобы ситуация не зашла в глухой угол, поддерживаю тех, кто считает, что с учетом негативный ОБЩЕСТВЕННЫЙ резонанс и угрозы информационной безопасности Украины, такие артисты не имеют права участвовать в конкурсной части Финала Национального обзора на "Евровидение-2019", – написал вице-премьер на своей официальной страничке в Твиттере.

Между тем, последнее слово остается за Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (НОТУ). Как рассказала сайту "Суспильного" член правления НОТУ Александра Кольцова, окончательное решение по поводу участия MARUV еще не принято.

"Как общественное вещание, мы прислушиваемся к обществу. А в обществе сейчас есть разные мнения о том, может ли исполнитель, ведущий концертную деятельность в России, представлять Украину. В нашем договоре есть пункт, который нам нужно обсудить с MARUV", – рассказала Кольцова.

Скандальный контракт

Покров тайны над тем, какое условие поставили MARUV после победы на Нацотборе на "Евровидение 2019", приподняла PR-директор "UA: Суспільне мовлення" Виктория Сидоренко на своей странице в Facebook.

"В контракте от Суспільного есть требование с запретом гастролировать в РФ. Этот контракт певица получила на ознакомление", – написала Сидоренко 24 февраля.

По ее словам, MARUV имеет сутки на ознакомление со всеми условиями контракта и свое решение по ним.

На своей официальной страничке в Фейсбук певица клятвенно пообещала отменить все свои выступления в России. А еще обнародовала некоторые пункты того самого договора с Национальной телекомпанией Украины (НТКУ), который она должна подписать, чтобы выступить на "Евровидении-2019".

"А теперь про сам нашумевший договор, что требуют от меня: 1. Мне запрещена любая импровизация на сцене без утверждения НТКУ (несогласованный шпагат, например, приведет к штрафу в 2 миллиона гривен). 2. Незамедлительная передача авторских прав на песню, принадлежащих мировому лейблу Warner Music (об этих правах было известно до начала конкурса). 3. Четко выполнять любые требования и указания НТКУ (теоретически, меня могут заставить плясать на Дне рождения у какого-нибудь вице-премьера, и в случае отказа, меня дисквалифицируют и обяжут опять выплатить штраф в 2 миллиона гривен. Плюс компенсировать НТКУ якобы убытки!). 4. Запрет на общение с журналистами без согласования с НТКУ (что полностью нарушает свободу слова и права человека). И еще много чего абсурдного. В случае нарушения одного из пунктов штраф 2 миллиона гривен и компенсация убытков ещё на неопределенную сумму", – призналась MARUV.

Как оказалось, согласно договору, артистка не получает никакой поддержки от НТКУ.

"Взамен от НТКУ я НИЧЕГО не получаю: ни копейки финансовой поддержки, ни помощи в организации поездки, ни, тем более, международной промо поддержки. Даже визой я должна заниматься сама (отметим, у Украины безвизовый режим с Израилем – Ред.). Хотя, в договоре есть всего несколько пунктов обязанностей НТКУ: 1. Давать мне подсказки касательно правил проведения конкурса. 2. С разрешения НТКУ взять с собой 10 человек за свой счет. 3. Придерживаться условий этого договора," – пишет артистка.

Из всего вышеперечисленного MARUV сделала выводы, что видит во всем происходящем давление с целью отказаться от участия в конкурсе.

Между тем, по информации Светланы Панковой, PR-менеджера певца MELOVIN, который участвовал в конкурсе в прошлом году, их договор с НОТУ существенно расходился по тем пунктам, которые озвучила MARUV. Об этом она написала на своей страничке в Фейсбуке.

"Нас не обязывали присутствовать на любых (!) мероприятиях, которые организовывает компания (нам просто предлагали поучаствовать, и мы вполне себе могли отказаться). Никакие штрафы у нас в договоре прописаны не были. Более того, ни на подготовительном этапе, ни в Португалии нам не указывали (!), каким делать номер, какие элементы в него нельзя добавлять, куда нам нельзя ходить и что надо говорить. Но, конечно, это не отменяет того, что многие решения нужно было согласовывать с НОТУ. Это нормально," – уверяет Панкова.

Между тем, вице-премьер Кириленко сделал новое заявление о MARUV на "Евровидении". По его мнению, отмена запланированных концертов в России не снимает с певицы ответственности за прошлую гастрольную деятельность.

"Теоретическое отмены нескольких концертов в РФ не снимает тех гигантских информационных рисков, которые получит Украина, если на "Евровидении" ее будут представлять артисты, которые уже провели десятки концертов в России. Поэтому решение надо принять взвешенное. Украинское. А не гибридное", – написал Кириленко на своей страничке в Твиттере.

А вечером 25 февраля появилась новость – "Cуспильне мовлення" сообщило, что общественный вещатель НОТУ (ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины") и MARUV "не пришли к согласию относительно участия в песенном конкурсе Евровидение-2019 из-за ряда причин".

"Также согласно правилам Евровидения (п. 2.6) вещатель-участник должен обеспечить неполитический характер конкурса. Ситуация, которая сложилась вокруг национального отбора этого года, имеет признаки политизации. Общественный резонанс, попытки давления со стороны политических сил, вмешательство в дискуссию культурных деятелей и информационных структур страны-агрессора фактически привели к политизации результатов национального отбора.

Общественный вещатель также видит в этой ситуации опасность эскалации раскола украинского общества, что противоречит задачам Общественного вещателя (согласно Закону Украины об Общественном вещании, одной из основных задач ОАО "НОТУ" является содействие консолидации украинского общества (ст. 4 п. 2)". – говорится в сообщении.

Таким образом, певица MARUV не участвует в Евровидении – 2019.

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