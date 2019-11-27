Кабмин утвердил кредит под 3% на покупку жилья ветеранами войны на Донбассе

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Для обеспечения жильем участников боевых действий и переселенцев Кабинет министров принял решение о льготных кредитах для этой категории лиц. Также на эту программу будет выделено 200 миллионов гривен, сообщает пресс-служба правительства.

Согласно решению правительства, участники АТО/ООС и вынужденные переселенцы смогут приобрести жилье на льготных условиях. Речь идет о долгосрочном государственном кредите под 3% годовых до 20 лет при минимальном собственном взносе до 6% от стоимости жилья.

На эту программу правительство направит 200 млн грн, из них 100 млн грн для кредитования участников АТО/ООС и 100 млн грн для кредитования внутренне перемещенных лиц.

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Как объяснили в Министерстве развития громад и территорий, объектом кредитования может быть квартира в многоквартирном доме или одноквартирный жилой дом (как новостройки так и вторичный рынок), если жилье принято в эксплуатацию не более 25 или реконструировано не более 15 лет назад.

Получатели кредита самостоятельно выбирают жилые объекты. В день заключения кредитного договора заемщик должен уплатить свой взнос не менее 6%. Перечень лиц, которые в текущем году получат кредит, одобряется комиссией, состав которой утверждает Минрегион.

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Как сообщали новости "Сегодня", в октябре 2018 года Кабмин утвердил новые правила программы "Доступное жилье", в частности, разрешил заявителям самостоятельно выбирать жилье в пределах установленных цен и площади в зависимости от числа членов семьи.

А в мае этого года столичная власть принял решение, что в Киеве 40 семей участников АТО получат компенсацию за жилье на общую сумму более 71 млн гривен.

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