Кабмин Гончарука, Новые Санжары и выборы в США – Реальная политика с Евгением Киселевым

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- Шестая годовщина Майдана: есть ли свет в конце тоннеля?
- Почему Дональд Трамп, скорее всего, вновь станет президентом США?
Обо всем этом в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым", которая выйдет в 21:00 23 февраля на канале "Украина 24".
Напомним, что 20 февраля в Украине приземлился самолет с эвакуированными людьми из Китая – 49 украинцами и 25 иностранными гражданами. Их поместили на карантин в медицинский центр "Новые Санжары" в Полтавской области.
Вместе с ними на 14-дневную обсервацию помещен и военный корреспондент новостей "Сегодня" Александр Махов.
Однако местные жители пытались блокировать автобусы с эвакуированными из Китая. Они забрасывали автобусы камнями, жгли баррикады и устраивали стычки с правоохранителями. В результате были задержаны шестеро участников беспорядков – полиция будет обращаться в суд с требованием избрать им меру пресечения в виде ареста.
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