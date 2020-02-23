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Кабмин Гончарука, Новые Санжары и выборы в США – Реальная политика с Евгением Киселевым

23 февраля, 20:05

В программе будут даны ответы на важнейшие вопросы касательно Украины и международной политики

  • Премьер-министр Алексей Гончарук отчитался за первые полгода работы правительства.
  • Страх и ненависть в Новых Санжарах: что там произошло и кому это выгодно?
  • Шестая годовщина Майдана: есть ли свет в конце тоннеля?
  • Почему Дональд Трамп, скорее всего, вновь станет президентом США?

Обо всем этом в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым", которая выйдет в 21:00 23 февраля на канале "Украина 24".

Напомним, что 20 февраля в Украине приземлился самолет с эвакуированными людьми из Китая – 49 украинцами и 25 иностранными гражданами. Их поместили на карантин в медицинский центр "Новые Санжары" в Полтавской области.

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Вместе с ними на 14-дневную обсервацию помещен и военный корреспондент новостей "Сегодня" Александр Махов.

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Однако местные жители пытались блокировать автобусы с эвакуированными из Китая. Они забрасывали автобусы камнями, жгли баррикады и устраивали стычки с правоохранителями. В результате были задержаны шестеро участников беспорядков – полиция будет обращаться в суд с требованием избрать им меру пресечения в виде ареста.

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Новые Санжары Евромайдан революция достоинства Выборы президента США-2020 Алексей Гончарук Украина 24 Реальная политика с Евгением Киселевым

Источник: Сегодня

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