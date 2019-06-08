Непогода в Украине: Гройсман собрал экстренное совещание служб спасения

Темой заседания стал ход ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, возникших на территории Украины

Фото: Кабинет министров Украины

Кабинет Министров Украины готов помочь регионам, наиболее пострадавшим в результате непогоды, прежде всего из-за обильных дождей с ветром и градом, и призывает местные власти так же участвовать в ликвидации последствий бедствия. Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман во время внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает пресс-служба правительства.

Как сообщается, темой заседания стал ход ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, возникших на территории Украины в результате осложнения погодных условий. Напомним, по данным гидрометеорологических служб ГСЧС в мае-июне на территории Украины выпало до двух месячных норм осадков. В западных, северных областях, Винницкой, Полтавской и Луганской областях местами выпало до 2,8 месячной нормы осадков. В отдельных районах Ивано-Франковской, Закарпатской и Львовской областей выпало самое большое месячное количество осадков за весь период наблюдений.

По данным ГСЧС, в результате непогоды в целом по Украине повреждено около 40 объектов социальной сферы, количество подтопленных жилых домов превышает 2,6 тыс, размыто 25 км берегов и 360 км покрытия автомобильных дорог, повреждены 97 автомобильных и пешеходных мостов. Погибли два человека.

"Хочу поблагодарить местные власти и ГСЧС – за организацию ликвидации непогоды. Каждый должен понять: Правительство готово помочь – в пределах наших возможностей. Но уже есть случаи, когда вместо реальных предложений, нам предоставляют в 3-4 раза больше проектов, которые не имеют никакого отношения к последствиям непогоды. Просил бы тщательно подходить к этим вопросам на местном уровне. Хочу также подчеркнуть – в местных бюджетах, которые выросли в 4 раза, должны быть резервные фонды", – отметил Владимир Гройсман.

Ранее мы писали о том, что непогода в Украине обесточила десятки населенных пунктов.

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