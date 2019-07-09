Кабмин готовит правки к Трудовому кодексу: украинцев ждут обед на 3 часа и гибкие графики

Можно будет сэкономить время, деньги и присмотреть за детьми

Эксперты прогнозируют падение командного духа на производстве. Фото: Pixabay

Пока не принят новый Трудовой кодекс, который Рада рассматривает с перерывами около 10 лет, Кабмин продолжает улучшать старый Кодекс Законов о труде (КЗоТ) образца 1971 года. Очередное предложение касается узаконивания гибкого графика рабочего времени и удаленного труда. Эксперты рынка труда поддерживают новшество, но говорят и о возможных минусах (см. подверстку).

Что предлагают

Минсоцполитики обнародовал законопроект, который легализует современные методы работы: дистанционный труд, гибкий график рабочего времени, позволяет работникам самим планировать время, а также отменяет максимальный перерыв на обед (сейчас разрешено не более 2 часов). Сейчас работать не в офисе и не от звонка до звонка можно только по согласованию с руководством частной фирмы, а в госструктурах такие методы не приветствуются. По закону документ будет обсуждаться месяц, а с учетом выборов в Раду в Минсоцполитики надеются, что новый состав парламента управится осенью. Принятые изменения должны вступить в силу на следующий день после опубликования закона, то есть, вполне возможно, до конца нынешнего года.

По мнению замминистра Минсоцполитики Николая Шамбира, изменения в КЗоТ позволят повысить производительность труда, создать благоприятные условия для отдыха и совмещения работником трудовых и семейных обязанностей, способствовать занятости малозащищенных категорий населения (инвалидов, несовершеннолетних, пожилых). А бизнесу это даст конкурентные преимущества на рынке труда в виде снижения текучести кадров и расходов на оплату сверхурочных часов работы. Конечно, новшество коснется не всех: оно удобно для IT-специалистов, бухгалтеров, юристов, журналистов, но вряд ли возможно для сталеваров, шахтеров, строителей, сферы сервиса (продавцы, официанты) и т. д.

Экспертиза

HR-спе­ци­алис­ты поддерживают новшества.

"Стоит привести устаревший КЗоТ в соответствие с реалиями современности, — говорит начальник HR-отдела крупного холдинга Виктория Александренко. — Во многих бизнес-структурах давно применяется удаленная работа, и ставка делается на конечный результат, а не отсиживание в офисе 8 часов, независимо от занятости. Это добавит прав работникам, но и ответственности тоже, ведь не каждый способен продуктивно работать вне коллектива".

Также, по ее словам, это важно для родителей, имеющих детей школьников и дошкольников: мама или отец смогут отвести-привести ребенка, проконтролировать выполнение домашнего задания и параллельно сделать работу. Важна и экономия времени, денег и сил на дорогу. А вот отмену ограничения времени на обед Александренко считает непонятной: все равно больше часа нигде на обед не выделяют.

Минусы: не будет единой команды

В то же время в Минсоцполитики признают, что новые методы труда имеют свои недостатки. Это расходы фирмы на организацию удаленной работы и оплату IT-услуг, сложность учета занятости работников и распределения поручений между ними, особенно если работа срочная, нужна согласованность, а графики занятости не совпадают. Также при отсутствии жесткого контроля ожидаемы злоупотребления со стороны работников, которые станут больше времени тратить на личные нужды в ущерб заданию. Из-за чего возможен срыв сроков выполнения работ или снижение их качества.

Виктория Александренко уверена, что полностью переводить сотрудников на удаленный доступ и гибкий график нецелесообразно, 1—2 дня в неделю все должны быть на рабочем месте:

"Если хотя бы месяц все проработают разрозненно, то коллектив потеряет сплоченность, командный дух, что может сказаться на креативности и качестве выполнения работы".

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