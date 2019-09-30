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Кабмин готовит Стратегию военной безопасности Украины: подробности

30 сентября, 15:11

Проводится комплексный стратегический анализ реальных и потенциальных угроз

Фото: Facebook "Вернись живым"

Фото: Facebook "Вернись живым"

Кабинет министров разрабатывает Стратегию военной безопасности Украины и намерен разработать и ввести в действие План обороны Украины.

"Мы разрабатываем новую государственную политику в сфере обороны, которая соответствует евроатлантическим принципам и подходам (в частности, Стратегию военной безопасности Украины). В ходе этой работы мы постоянно проводим комплексный стратегический анализ реальных и потенциальных угроз национальной безопасности в военной сфере, разрабатываем планы действий по защите национальных интересов государства, планируем согласованное развитие и достижение определенных возможностей сил обороны и определяем необходимые критерии поддержания боеспособности сил обороны и их готовности к выполнению задач по назначению", – говорится в программе правительства.

Отмечается, что в результате будет разработан и введен в действие План обороны Украины, который определит содержание, объемы, исполнителей, порядок и сроки осуществления политических, экономических, социальных, военных, научных, научно-технических, информационных, правовых, организационных мероприятий по защите государства.

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Также будет разработана и реализована Комплексная программа развития Вооруженных сил Украины и индивидуальные программы развития отдельных видов (родов войск, сил) ВСУ и других сил обороны.

Среди прочего, будет создаваться новая система территориальной обороны Украины с привлечением широких слоев населения.

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Отмечается, что Министерство обороны и ВСУ должны избавиться несвойственных функций, которые вызывают коррупционные риски и не обеспечивают эффективное использования активов государства.

В частности, земли обороны и другие активы будут учтены, их использование будет максимально урегулированным и прозрачным. Будут введены новые подходы к управлению активами и инвестициями для обеспечения ВСУ, других составляющих сил обороны необходимой инфраструктурой.

Ранее сообщалось, что Рада приняла президентский закон о Плане обороны Украины.

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Кабмин безопасность правительство оборона

Источник: Интерфакс-Украина

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