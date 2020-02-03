Заседание Кабмина / Фото: Кабинет министров Украины

Правительство утвердило План предотвращения занесения и распространения на территории Украины нового коронавируса из Китая. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Разрабатываем также планы на региональном уровне для отдельных областей. Больницы должны подготовиться к возможному случаю заболевания, определить потребность в лекарствах и оборудовании", – написал он.

Правительство также обязало провести учения в медицинских учреждениях относительно готовности принять потенциальных больных. Министерство здравоохранения должно проконтролировать весь процесс и помочь методологически.

Также Министерство иностранных дел и Минздрав рекомендуют временно воздержаться от туристических и деловых поездок в китайскую провинцию Хубэй и город Ухань, где есть наибольший риск заражения, а также отложить свои путешествия в Китай, если они не являются крайне необходимыми.

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Для китайских студентов, обучающихся в Украине, продлены каникулы.

"Правительство также установило режим повышенной готовности для всех систем защиты. Все соответствующие службы готовы к оперативной мобилизации", – написал Гончарук.

В тренде Кабмин на экстренном заседании утвердил план борьбы с коронавирусом

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заверил, что в Украине достаточно инфекционистов, которые знают, что нужно делать в случае занесения и распространения в нашей стране нового коронавируса 2019-нCoV.

Напомним, китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 17 тыс. человек, более 360 умерли. Еще один летальный исход зафиксирован за пределами Китая – на Филиппинах.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в спецтеме: "Коронавирус-убийца все ближе к Украине: что известно о новой пневмонии, онлайн-карта заражений".

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