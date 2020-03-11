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Кабмин намерен объявить карантин на общенациональном уровне – СМИ

11 марта, 09:35

Денис Беспалов

Правительство планирует ввести запрет на проведение спортивных соревнований и других массовых мероприятий

Кабинет министров на своем заседании в среду, 11 марта, рассмотрит вопрос введения карантина в учебных заведениях и запрета на проведение всех массовых мероприятий. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информированный источник в правительстве.

"Состоится заседание правительства, на котором будет принято решение о применении ограничений. Они будут касаться карантина в учебных заведениях – школах, университетах, др.", - сообщил источник.

В частности, как предполагается, карантин будет объявлен на общенациональном уровне, далее решения будут приниматься на уровне местной власти.

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Кроме того, Кабмин планирует ввести общенациональное ограничение в виде запрета на проведение спортивных соревнований и других массовых мероприятий.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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