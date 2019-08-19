Кабмин назначил двух заместителей главы Национальной службы здоровья

Заместителей выбрали по результатам конкурса, который состоялся 25 июня 2019 года

/ Фото: Сегодня

Кабинета Министров назначил Наталью Рябцеву и Оксану Мовчан на должности заместителей председателя Национальной службы здоровья Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Соответствующее распоряжение правительства было принято 14 августа 2019 года. Заместителей выбрали по результатам конкурса, который состоялся 25 июня 2019 года.

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Как сообщается, Наталья Рябцева получила степень магистра по управлению в здравоохранении в Киево-Могилянской Академии. Занимала руководящие должности в комплексных международных проектах Швейцарского института здравоохранения и тропической медицины, была независимым консультантом в проектах Всемирного Банка и Агентства по международному развитию США.

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Напомним, ранее председателем Национальной службы здоровья Украины стал Олег Петренко. В интервью "Сегодня" Петренко рассказал о деталях медреформы.

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) – это ведомство, которое будет платить больницам за принятых пациентов. В Минздраве называют его "национальным страховщиком", который будет покупать у медучреждений услуги для населения. Каждая больница превратится в неприбыльное предприятие. Для этого с больницами НСЗУ подпишет договор.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко еще в декабре подписал законы "О повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности" и "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения", чем дал старт принятой медицинской реформе. Создание НСЗУ – один из ключевых шагов внедрения реформы.

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