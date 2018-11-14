Кабмин образовал Госслужбу по делам ветеранов

Правительство также ликвидировало Госслужбу по вопросам участников АТО, которая существовала с 2014 года

Кабинет министров на сегодняшнем заседании принял без обсуждения решение о создании Государственной службы по делам ветеранов.

Отмечается, что этим же решением ликвидирована Госслужба по делам ветеранов войны и участников АТО. Председателем комиссии по ликвидации данной Госслужбы утвержден первый заместитель руководителя ведомства Игорь Мальцев.

"Государственная служба Украины по делам ветеранов является правопреемником ликвидированной Госслужбы по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции", – говорится в проекте решения.

Соответствующее постановление допускает 150 сотрудников аппарата Госслужбы и ее территориальных органов.

Напомним, уже давно ходят разговоры о создании Министерства по делам ветеранов. Как рассказывал глава фракции БПП Артур Герасимов, сейчас социальной защитой ветеранов занимаются почти 20 министерств и ведомств. Поэтому он считает, что в Украине должен функционировать единый государственный орган по этим вопросам.

Как сообщалось осенью прошлого года, опыт США поможет Украине создать министерство по делам ветеранов. Работу на экспертном уровне уже начали народные депутаты Александр Третьяков и Глеб Загорий.