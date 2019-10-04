Кабмин планирует "оцифровать" водительские права и студенческие билеты: подробности

Совещание в Кабмине / Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров планирует запуск в Украине цифрового водительского удостоверения с QR-кодом и цифрового студенческого билета. Об этом шла речь во время рабочего совещания с участием вице-премьер-министра – министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, представителей Министерства образования и науки, Министерства внутренних дел и председателя правления АО КБ "ПриватБанк" Петра Крумханзла, передает пресс-служба правительства.

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"В рамках стратегии по диджитализации страны предусмотрен полноценный запуск технологии SmartID. Это позволит ускорить процесс и расширить зону действия цифровых услуг для граждан страны. Процедура получения квалифицированного электронной подписи (КЭП) по технологии SmartID займет меньше минуты, ее можно будет провести по любому устройства, подключенному к интернету. Клиенты ПриватБанка также смогут воспользоваться этой услугой благодаря идентификации с паспортом и ИНН (идентификационным кодом)", – говорится в сообщении.

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Второй, но не менее приоритетный вопрос встречи – запуск в Украине цифрового водительского удостоверения и цифрового студенческого билета в сотрудничестве с МВД и Минобразования.

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"Планируется экспериментальное внедрение цифрового водительского удостоверения с QR-кодом. Электронный студенческий билет в смартфоне – более чем цифровая версия "традиционного" студенческого пластикового билета. Это, по сути, отдельное приложение для студента. Функционал электронного студенческого наполняется, исходя из потребностей учебного заведения и его студентов. Сейчас это – эксперимент, но впоследствии возможен полный переход на генерацию студенческого только в смартфоне и возможность минимизировать или полностью отказаться от печати пластикового удостоверения", - отметили в правительстве.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Украина с Эстонией обсудила новую концепцию "Государство в смартфоне". Украинская делегация во главе с Федоровым ездила в эту балтийскую страну, где с местными экспертами обсудили все тонкости "электронного государства".

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