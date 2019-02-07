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Кабмин подал апелляцию на решение суда об отстранении Супрун

Сегодня, 13:42

Суд рассмотрит ходатайство Кабмина 11 февраля 2019 года

Фото: Pixabay
Кабмин подал апелляцию на решение суда об отстранении Супрун //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/97a/318/5c597a318e370.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/97a/318/5c597a318e370.jpg Украина Суд рассмотрит ходатайство Кабмина 11 февраля 2019 года

11 февраля суд рассмотрит ходатайство Кабинета министров Украины об отмене мер обеспечения иска по делу об отсутствии компетенции министра у Ульяны Супрун. Об этом сообщила пресс-служба Окружного административного суда города Киева.

"В Окружной административный суд города Киева поступило ходатайство от представителя Кабинета Министров Украины об отмене мер обеспечения иска по административному делу по иску Игоря Мосийчука к и.о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун об отсутствии у нее полномочий министра", – говорится в сообщении.

Отмечается, что суд рассмотрит ходатайство Кабмина 11 февраля 2019 года.

Решение о запрете Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения вынес Окружной административный суд Киева по иску нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука 5 февраля. Суд увидел "признаки очевидной противоправности" в том, что она возглавляет Минздрав в статусе и.о. больше, чем один месяц, хотя законом это не предусмотрено. При этом ей не запрещено выполнять полномочия первого замминистра здравоохранения.

Напомним, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун прокомментировала вчерашнее решение Окружного административного суда города Киева об ее отстранении

Кроме того, постановление Окружного административного суда Киева относительно отстранения от должности и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун блокирует доставку жизненно необходимых лекарств до пациентов.

 

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