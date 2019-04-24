Кабмин поддержал безвиз с еще одной европейской страной
Правительство утвердило проект соглашения с Северной Македонией об условиях взаимных поездок граждан
Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения с Северной Македонией об условиях взаимных поездок граждан.
Согласно проекту соглашения с Северной Македонией об условиях взаимных поездок граждан "Граждане государства одной из Сторон, въезжают, выезжают, следуют транзитом и пребывают на территории государства другой Стороны без визы при условии, если пребывание на ее территории не превышает 90 дней в течение 180 дней".
Кабинет министров также одобрил проект соглашения с правительством Эквадора о взаимной отмене визовых требований.
Напомним, ко второму кварталу 2019 года украинцы имеют безвизовый доступ в 128 стран мира. Об этом свидетельствуют данные компании Henley&Partners, которая проанализировала последние изменения в безвизовом режиме всех стран мира.
Так, Украина занимает 40-е место из 104 в "Индексе паспортов", который отражает количество безвизовых стран для граждан того или иного государства. При этом Украина обгоняет соседние страны. Молдова, Россия и Беларусь имеют показатели в 121, 118 и 77 стран с безвизовым режимом соответственно.
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