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Кабмин поддержал безвиз с еще одной европейской страной

Сегодня, 15:45

Правительство утвердило проект соглашения с Северной Македонией об условиях взаимных поездок граждан

Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения с Северной Македонией об условиях взаимных поездок граждан.

Согласно проекту соглашения с Северной Македонией об условиях взаимных поездок граждан "Граждане государства одной из Сторон, въезжают, выезжают, следуют транзитом и пребывают на территории государства другой Стороны без визы при условии, если пребывание на ее территории не превышает 90 дней в течение 180 дней".

Кабинет министров также одобрил проект соглашения с правительством Эквадора о взаимной отмене визовых требований.

Напомним, ко второму кварталу 2019 года украинцы имеют безвизовый доступ в 128 стран мира. Об этом свидетельствуют данные компании Henley&Partners, которая проанализировала последние изменения в безвизовом режиме всех стран мира.

Так, Украина занимает 40-е место из 104 в "Индексе паспортов", который отражает количество безвизовых стран для граждан того или иного государства. При этом Украина обгоняет соседние страны. Молдова, Россия и Беларусь имеют показатели в 121, 118 и 77 стран с безвизовым режимом соответственно.

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Тег Украина, безвизовый режим, безвиз, Северная Македония

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УНН

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