Кабмин поручил Ляшко назначить главных санитарных врачей в областях

Кабинет министров на закрытом внеочередном заседании обязал заместителя министра здравоохранения, главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко назначить санитарных врачей в регионах. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"Правительство уполномочило заместителя министра здравоохранения, главного санитарного врача Украины на осуществление отдельных полномочий. А именно: по эпидемиологическому надзору (наблюдению), предотвращению возникновения и распространения инфекционных болезней, локализации и ликвидации их вспышек и эпидемий", – заявили в Кабмине.

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Также Виктору Ляшко поручено определить уполномоченных лиц, которые будут выполнять функции главных государственных санитарных врачей в регионах.

Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский 13 марта выступил с обращением к украинцам. Он рассказал, сколько выделит государство на борьбу с коронавирусом. По его словам, из государственного резерва в учреждения здравоохранения переданы 10 млн масок.

Напомним, в Украине на сегодняшний день подтверждены три случая заражения коронавирусом – в Черновцах, Черновицкой области и Житомирской области. Также уже есть первая смерть – от коронавируса в Украине умерла женщина. В рамках противодействия распространению вируса правительство приняло решение ввести общенациональный карантин в Украине. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. Закрылись все учебные заведения, садики, запрещены массовые собрания более 200 человек, работать рекомендуют удаленно.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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