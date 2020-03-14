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Кабмин поручил Ляшко назначить главных санитарных врачей в областях

14 марта, 16:00

Сергей Мартынец

Правительство провело экстренное заседание для реализации решений, принятых на СНБО

Кабинет министров на закрытом внеочередном заседании обязал заместителя министра здравоохранения, главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко назначить санитарных врачей в регионах. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"Правительство уполномочило заместителя министра здравоохранения, главного санитарного врача Украины на осуществление отдельных полномочий. А именно: по эпидемиологическому надзору (наблюдению), предотвращению возникновения и распространения инфекционных болезней, локализации и ликвидации их вспышек и эпидемий", – заявили в Кабмине.

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Также Виктору Ляшко поручено определить уполномоченных лиц, которые будут выполнять функции главных государственных санитарных врачей в регионах.

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Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский 13 марта выступил с обращением к украинцам. Он рассказал, сколько выделит государство на борьбу с коронавирусом. По его словам, из государственного резерва в учреждения здравоохранения переданы 10 млн масок.

Напомним, в Украине на сегодняшний день подтверждены три случая заражения коронавирусом – в Черновцах, Черновицкой области и Житомирской области. Также уже есть первая смерть – от коронавируса в Украине умерла женщина. В рамках противодействия распространению вируса правительство приняло решение ввести общенациональный карантин в Украине. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. Закрылись все учебные заведения, садики, запрещены массовые собрания более 200 человек, работать рекомендуют удаленно.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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коронавирус Кабинет министров санврач Виктор Ляшко

Источник: Сегодня

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