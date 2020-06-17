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Кабмин повысит заложенные в медреформу тарифы: кого это коснется

17 июня, 14:16

Денис Беспалов Денис Беспалов

Дополнительные средства для повышения тарифов будут взяты из спецфонда по борьбе с COVID-19

Правительство планирует повысить заложенные в рамках медицинской реформы тарифы на медицинские услуги. Об этом говорится в проекте постановления Кабмина "О внесении изменений в Порядок реализации программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения в 2020 году".

Документ для общественного обсуждения обнародовало Министерство здравоохранения.

В частности, Кабмин планирует с 1 июля повысить тарифы на медицинские услуги по трем направлениям:

  • тариф на экстренную медицинскую помощь будет увеличен с 11 661,24 грн до 16 393,70 грн;
  • тариф на медицинскую помощь при инсульте – с 19 332,31 грн до 26 947,00 грн;
  • тариф на медицинскую помощь при инфаркте – с 16 001,43 грн до 30 108,00 грн.

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Новые тарифы будут действовать до 31 декабря.

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"На сегодня существует необходимость кризисной поддержки учреждений здоровья государственной и коммунальной собственности, которые предоставляют вторичную (специализированную) и третичную (высокоспециализированную) медицинскую помощь, и в результате заключения договоров с НСЗУ (Национальная служба здравоохранения Украины) получили финансирование, которое меньше медицинской субвенции 2019 года", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Дополнительные средства для повышения тарифов будут взяты из спецфонда по борьбе с COVID-19.

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Напомним, 11 июня премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что половина средств из спецфонда по борьбе с COVID-19 объемом около 65 млрд грн уже потрачена.

Смотрите также видеообращение главы Минздрава Максима Степанова о ситуации с системой здравоохранения.

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тарифы здравоохранение медреформа Максим Степанов

Источник: Сегодня

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