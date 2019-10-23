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Кабмин предлагает отказаться от публикации законов в официальных печатных изданиях

23 октября, 18:00

Правительство предлагает публиковать законы и прочие акты на официальных сайтах, а не на бумаге

Министр Кабмина Дмитрий Дубилет

Министр Кабмина Дмитрий Дубилет

Правительство предлагает отказаться от официальной публикации законов и нормативных документов в правительственном печатном издании "Урядовый курьер" и парламентском – "Голосе Украины" инициирует общественное обсуждение их будущего. Об этом в Facebook сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет.

"Только что мы подали в Раду законопроект, который должен избавить нас от странного архаизма. Сейчас, чтобы какой-то закон или постановление вступили в силу, они должны быть напечатаны в газетах "Голос Украины" или "Урядовый курьер". Мы предлагаем публиковать законы и прочие акты на официальных сайтах, а не на бумаге, как и подобает в XXI веке", - написал он.

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"После того, как Рада примет этот закон, будем обсуждать с обществом дальнейшую судьбу этих двух печатных изданий", – добавил он.

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Ранее парламент внес изменения в закон "О Регламенте Верховной Рады Украины", согласно которым законы, подписанные президентом, публикуются в газете "Голос Украины" и в Ведомостях Верховной Рады Украины, а также публикуются на официальном сайте Верховной Рады. Публикация законов и других актов Верховной Рады в этих средствах массовой информации и их обнародование на официальном сайте Верховной Рады является, соответственно, официальным опубликованием и официальным обнародованием.

Напомним, Дмитрий Дубилет заявил, что все министерства должны находиться в одном здании.

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Кабинет министров голос украины Дмитрий Дубилет

Источник: Сегодня

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