Кабмин предлагает ужесточить наказание за сжигание травы и сухостоев: подробности

На сегодняшний день выжигание растительности и ее остатков - одна из наиболее актуальных экологических проблем

Правительство поддержало разработанный Министерством юстиции проект закона об усилении административной ответственности за самовольное выжигание растительности или ее остатков. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська.

"На сегодняшний день выжигание растительности и ее остатков остается одной из наиболее актуальных экологических проблем для окружающей среды и здоровья человека. Сжигание сухостоев загрязняет воздух, а разведенные наугад костры приводят к неконтролируемым масштабным пожарам и значительным убыткам. В связи с этим мы инициировали вопрос о разработке законопроекта об усилении административной ответственности за самовольное выжигание растительности", – сказал Денис Малюська.

Он отметил, что существующие размеры штрафов, предусмотренные статьей 77-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, доказывают свою неэффективность, в связи с чем назрела необходимость их пересмотра. Назрела также необходимость внесения изменений в Кодекс в части расширения круга лиц, уполномоченных рассматривать дела о таких правонарушениях, и круга лиц, наделенных полномочиями составлять протоколы об административных правонарушениях.

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Как сообщил министр, проектом закона предлагается увеличить размер санкций за самовольное выжигание растительности или ее остатков, а именно:

от 50 до 360 необлагаемых минимумов доходов граждан для граждан;

от 120 до 1000 НМДГ для должностных лиц.

За те же действия, совершенные в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда предусмотрено наложение штрафа:

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от 100 до 1000 НМДГ для граждан;

от 1000 до 1500 НМДГ для должностных лиц.

Кроме того, законопроект дает право административным комиссиям при исполнительных органах городских, сельских, поселковых советов рассматривать дела об административных правонарушениях.

"Принятие законопроекта позволит усилить административную ответственность за выжигание растительности или ее остатков, а также ввести эффективный механизм борьбы с возникновением и распространением пожаров в природных комплексах, на сельскохозяйственных землях, вдоль автомобильных и железных дорог, в парках и зеленых насаждениях и в итоге способствовать улучшению экологической ситуации в целом", – отметил глава Минюста.

Ранее сообщалось, что в Киеве грозят крупными штрафами за сжигание листьев.

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