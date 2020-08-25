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Кабмин предложил Зеленскому продлить карантин: что ответил президент

25 августа, 15:19

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Глава государства - за введение запрета на работу ночных клубов, концертов

После того как в Украине за прошлые сутки было зафиксировано более 1,6 тыс. новых больных COVID-19, премьер Денис Шмыгаль на традиционном селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского предложил продлить карантин до 1 ноября, сообщает пресс-служба Банковой.

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Общее количество лиц, заболевших коронавирусной инфекцией в Украине с начала пандемии, превысило 108 тысяч. Наиболее пострадавшие сегодня области – Черновицкая, Ивано-Франковская, Харьковская и Тернопольская, говорится в сообщении.

Учитывая негативную динамику заболеваемости, Зеленский поддержал необходимость принятия превентивных мер. В частности, введение запрета на работу ночных клубов, концертов.

"Но карантин должен оставаться адаптивным и необременительным для предпринимателей. Малый и средний бизнес должен иметь возможность правильно организовать работу в новых условиях", – подчеркнул президент.

На совещании также отмечалось, что в мире наблюдается рост показателей заболеваемости COVID-19, поэтому украинское правительство разрабатывает регламент запрета на въезд в Украину иностранных граждан из стран, попадающих в "красную зону" эпидемии, сроком на 30 дней. Этот запрет не коснется водителей транзитного транспорта и представителей гуманитарных миссий.

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Напомним, за последние сутки в Киеве зарегистрировали 130 новых случаев заболевания COVID-19.

Также сообщалось, что в Черновцах, которые попали в "красную" карантинную зону, под стенами мэрии собрались сотни людей, требуя не вводить дополнительные противоэпидемические ограничения.

Недавно мы сообщали, что 20 августа в Украине решили пересмотреть зональное деление страны в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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карантин продление Владимир Зеленский совещание Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

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